Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete rekor ceza

Kaynak: AA
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete rekor ceza

Rekabet Kurumu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında Erba Karavan Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye rekor bir ceza verdi. İşte ayrıntılar...

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Erba Karavan Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sonuçlandı.

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Kurul, firmanın yeniden satıcılarının satış fiyatını tespit ettiğine yönelik iddialar bakımından uzlaşma yoluna gidilmesine, bölge ve müşteri kısıtlaması iddiaları bakımından ise taahhütle sonlandırılması yönünde karar aldı.

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Uzlaşma usulü neticesinde Erba Karavan Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye 2 milyon 269 bin 283 lira idari para cezası verildi.

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Ayrıca, firma tarafından sunulan taahhüt metninin tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabul edilmesi uygun bulundu.

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