Kredi kartı borcu asgari ücretin 2.5 katına çıktı. Vatandaş borç sarmalında

Milyonlarca vatandaş asgari ücrete gelecek zammı bekliyor.

Yeni asgari ücrete dair beklentiler de dile getirilmeye başlansa da net bir şey yok. Pazartesi günü ilk toplantı yapılacak. Kredi kartı borçlarının bile asgari ücretin 2.5 katına ulaştığı bildirildi.

Birgün’de yer alan bilgilere göre, asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak açıklandığı ocak ayında kişi başına düşen bireysel kredi kartı borcu 14 bin 377 TL’ydi. Asgari ücretten 5 bin 871 TL daha fazla fazla olan bu tutar yıl boyunca artmayı sürdürdü. Enflasyon nedeniyle haziran ayında asgari ücret ikinci kez arttırılarak 11 bin 402 TL’ye çıkarıldı. Eylül ayında ise kişi başına düşen kredi kartı borcu katlanarak asgari ücretin 16 bin 53 lira üzerine çıktı ve 27 bin 455 liraya ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre eylülde kredi kartı borçları ilk kez ihtiyaç kredisi borçlarını geçti.

Faiz artışları ile ihtiyaç kredisinde yavaşlama yaşanırken kredi kartı borcu arttı. Kasımda ise kredi kartı borçları 1 trilyon lirayı aştı. BDDK’nın son verilerine göre bireysel kredi kartı borçları 1 trilyon 79 milyar TL’ye ulaştı. İhtiyaç kredisi tutarı ise 945 milyar lira oldu.

Böylece kredi kartı borçlarındaki yıllık artış yüzde 139,2’ye ulaştı. Aynı dönemde ihtiyaç kredisindeki artış ise yüzde 38,6 oldu.