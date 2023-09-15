CHP'deki durum ancak bu kadar güzel anlatılırdı. Emre Ulaş bu sefer kendini de katarak çizdi

Mizah ustası Emre Ulaş, 'değişim' tartışmalarının sürdüğü CHP'nin son durumunu kendini de katarak hicvetti.

CHP'deki durum ancak bu kadar güzel anlatılırdı. Emre Ulaş bu sefer kendini de katarak çizdi

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, CHP'de Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ekseninde dönen 'değişim' tartışmalarını çizdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i hicveden Ulaş, bu kez karikatüre kendini de ekledi.

İşte Ulaş'ın o karikatürü:

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Karikatürde Özgür Özel, Emre Ulaş için modellik yapıyor. Özel, kendisini çizen Ulaş'a "Emre Bey bitiyor mu? Malum vaktim kısıtlı!." diye soruyor. Bunun üzerine Ulaş, "Valla seçimden sonra konsantrasyon problemi yaşıyorum. Siz işinize bakın, ben çizerim!" yanıtını veriyor.

ÖZGÜR ÖZEL ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

Değişim tartışmalarının şiddetlenerek devam ettiği CHP'de her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün parti Genel Başkanlığına adaylığını ilan etti.

Konuşmasında Özel'in Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir şekilde bahsetmemesi ve değişim tartışmalarının odağındaki bir diğer isim olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel'i tebrik etmesi dikkat çekti.

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