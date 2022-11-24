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  • CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur: Esad'la görüşün dedik diye bizi topa tutanlar şimdi yüzümüze nasıl bakacak

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur: Esad'la görüşün dedik diye bizi topa tutanlar şimdi yüzümüze nasıl bakacak

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, iktidar tarafından da Suriye ile görüşmelerin başlaması yönünde görüşlerin gelmesi üzerine, “Çok geç de olsa doğru bir adım. Yalnız ‘Esad'la görüşün’ dedik diye bizi topa tutanlar, şimdi bizim yüzümüze nasıl bakacaklar? Bunca maddi manevi zarar yaşattıkları halkın yüzüne nasıl bakacaklar?” dedi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 18:50
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CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur: Esad'la görüşün dedik diye bizi topa tutanlar şimdi yüzümüze nasıl bakacak

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur: Esad'la görüşün dedik diye bizi topa tutanlar şimdi yüzümüze nasıl bakacak
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CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur TBMM Genel Kurulu’nda dünkü birleşimde Suriye ile ilişkilere değindi. İktidar kanadından gelen ve Mısır’ın ardından artık Suriye ile de görüşülmesi yönündeki görüşleri anımsatan Güzelmansur şöyle konuştu:

“HATAY, BU KRİZİN FATURASINI EN AĞIR ÖDEYEN İLLERDEN BİRİ OLDU”

“12'nci yılına yaklaşan Suriye krizinde, iktidarın izlediği yanlış politikalar, Türkiye'nin ekonomisinden, sosyal hayatından, güvenliğinden çok şeyler götürdü. Seçim bölgem olan Hatay, bu krizin faturasını en ağır ödeyen illerden biri oldu. İhracatı, ticareti, nakliyesi zarar gördü. Riskli il ilan edildi, yatırım gelmedi. Geliri küçüldü; yoksulluğu, işsizliği arttı. Yıllardır iktidara sesleniyoruz ‘Suriye'de gittiğiniz yol yol değil. Esad'la görüşün, Suriye'de barışı sağlayın’ dedik. Ama iktidar ve şürekâsı bizi dinlemediler, tam tersi bize bir sürü suçlamalar yönelttiler.

“ESAD'LA GÖRÜŞÜN’ DEDİK DİYE BİZİ TOPA TUTANLAR, ŞİMDİ BİZİM YÜZÜMÜZE NASIL BAKACAKLAR?”

Şimdi aynı çevreler sevinçle Esad'la görüşüleceğini, barışılacağını yazıyor. Çok geç de olsa doğru bir adım. Yalnız ‘Esad'la görüşün’ dedik diye bizi topa tutanlar, şimdi bizim yüzümüze nasıl bakacaklar? Bunca maddi manevi zarar yaşattıkları halkın yüzüne nasıl bakacaklar? Çok merak ediyorum.”

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Melih
24.11.2022 19:02
Sisi ve Esad dan sonra Fetö ile barış bekliyoruz. Akp yapar.  
 
MARAL
24.11.2022 19:02
Sizin PKK'yı açdıkça destekleyen vekilleriniz var. Siz herkesin yüzüne bakıyorsunuz. Siha Sezgin.Ermeni soykırımı diyenler...  
 
Abbas
24.11.2022 18:53
Bakarlar bakarlar hele de alışıksa  
 
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