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Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıkladı. AK Partili vekillere teşekkür ederim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla muhafazakâr genç kadınlara seslendi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 03:37
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaşımını alıntılayan AKPli isimlere teşekkür etti

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıkladı. AK Partili vekillere teşekkür ederim
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Kılıçdaroğlu, bu akşam genç muhafazakâr kadınlara seslenerek, “Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler.

Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz” açıklamasını yapmıştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Paylaşımı alıntılayan AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim. Panikle yazdıklarına göre, İletişim Başkanlığı da bu konunun ne kadar önemli olduğunun farkında. 6284’ün kaldırılmasına asla izin vermemeliyiz. Bu tüm kadınların ortak meselesidir” dedi.

"PANİKLE YAZDIKLARINA GÖRE..."

Kılıçdaroğlu bu açıklamasının ardından, paylaşımını alıntılayan AKP milletvekilleri olduğunu söyleyerek yeni bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu’nun 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”a dikkat çekerek paylaştığı mesaj şöyle:

“Paylaşımı alıntılayan AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim.

Panikle yazdıklarına göre, İletişim Başkanlığı da bu konunun ne kadar önemli olduğunun farkında.

6284’ün kaldırılmasına asla izin vermemeliyiz. Bu tüm kadınların ortak meselesidir.”

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