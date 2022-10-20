Mehmet Ali Çelebi AKP'ye çabuk alıştı. A Haber'e çıktı CHP'yi hedef aldı

Milletvekili seçildiği CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ne geçen, oradan ayrıldıktan sonra da bir dönem çok sert sözlerle eleştirdiği AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi, iktidara yakınlığı ile bilinen A Haber canlı yayınına çıktı.

Gerçek Gündem'in aktardığına göre, yayında CHP'yi hedef alan Çelebi, ''Bazı CHP'li vekiller söyleyemediklerini bizi söyletti. CHP'de bir taban ve yönetim uyumsuzluğu var. HDP Atatürk'e laf ediyor CHP sessiz.

CHP, Demirtaş'a şeref madalyası taktı bizi linç etti. HDP ile aranıza mesafe koyun dedik, bizi linç ettiler. Teröre destek verenlerle bir arada olamam'' dedi.