Faik Öztrak: Saraya heba ettiği 20 yıl yetmemiş. Şimdi utanmadan, sıkılmadan 100 yıl masalları anlatıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı" Programı'nda konuşmasından sonra açıklama yaptı. Öztrak, 2002’de iktidara gelen AKP’nin 20 yıllık karinesini anlattığı açıklamasını sosyal medya hesabından yayınladı.

Öztrak, şu açıklamayı yayınladı:

“SARAYIN KİBİRLİSİ GÖREVE GELDİĞİ 2002'DEN BU YANA; 2 TRİLYON 504 MİLYAR DOLAR VERGİ TOPLADI. 131 MİLYAR DOLAR İÇERİDEN, DIŞARIDAN BORÇLANDI”

“Sarayın kibirlisi göreve geldiği 2002'den bu yana; 2 trilyon 504 milyar dolar vergi topladı. 131 milyar dolar içeriden, dışarıdan borçlandı. Milletin 63 milyar dolarlık malını, mülkünü sattı. Toplam 2 trilyon 697 milyar dolar para toplayıp harcadı. Sarayın kibirlisi 20 yılda, kendinden önceki 57 hükümetin, 79 yılda kullandığı kaynağın 4 katını kullandı. Önceki hükümetler kullandığı her 100 dolarlık kaynakla 714 dolar gelir yarattı. Saray hükümetleri her 100 dolarlık kaynakla 533 dolar gelir yaratabildi. Kaynaklar israfa, şatafata gitti.

2011'de çıktılar ‘2023'te Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokacağız’ diye söz verdiler. 2023'te; Milli gelir 2 triyon dolar, fert başına gelir 25 bin dolar, ihracat 500 milyar dolar, işsizlik yüzde 5 olacak diye söz verdiler. Bunları Kalkınma Planlarına yazıp resmi hedef haline getirdiler. 2023'e artık sayılı gün kaldı. Bırakın dünyada ilk 10 ekonomiden biri olmayı; 1990 yılında en büyük 20 ekonomi arasına giren, 1999'da G20 üyesi olan Türkiye'yi En büyük 20 ekonomi arasından düşme noktasına getirdiler.

“KENDİ AÇIKLADIKLARI PROGRAMDA, 2023 HEDEFLERİNİN YARISINA BİLE ULAŞAMADIKLARINI İTİRAF ETTİLER”

Kendi açıkladıkları programda, 2023 hedeflerinin yarısına bile ulaşamadıklarını itiraf ettiler. ‘Fert başına 25 bin dolar gelir’ demişlerdi. Kişi başına geliri 15 bin dolar bile yapamadılar. ‘2 trilyon dolar olacak’ dedikleri milli gelir, 1 trilyon doları bile göremedi. Türkiye sadece ekonomide zemin kaybetmedi. Ülkemizi Hukuktan, demokrasiye 3. dünya ülkeleri seviyesine indirdiler. Sadece son 4 yılda ülkemiz; Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 8, Yolsuzluk Algı Endeksi'nde 18, Dünya Mutluluk Endeksi'nde 38 sıra birden geriledi.

“SON 20 YILDA, HİÇBİR HÜKÜMETE NASİP OLMAYAN KAYNAKLARI VE ZAMANI KULLANDILAR. VERDİKLERİ SÖZLERİ TUTAMADILAR”

Son 20 yılda, hiçbir hükümete nasip olmayan kaynakları ve zamanı kullandılar. Verdikleri sözleri tutamadılar. Büyük fırsatları kaçırdılar. Toplumu kutuplaştırdılar. Kaynakları israf ettiler. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarda, Everest’e çıktılar. Ama Saraya heba ettiği 20 yıl yetmemiş. Şimdi utanmadan, sıkılmadan 100 yıl masalları anlatıyor. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Milletimiz sizin ne olduğunuzu gördü. Notunuzu verdi. Tasdiknamenizi elinize vermek, sizi evinize göndermek için artık sandığa gün sayıyor.

‘Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında’ aziz milletimiz; Bu otoriter rejimi sandıkta göndererek bir kez daha tarih yazacak. Saray kaybedecek, Halk kazanacak! Otokrasi kaybedecek, Demokrasi kazanacak! Saray beslemeleri kaybedecek, Milletimiz kazanacak! Biz kazanacağız, Türkiye kazanacak! Biz kazanacağız, 85 milyon kazanacak!”