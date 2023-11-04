CHP'de Genel Başkan kim olacak? Yarış başladı. Orhan Uğuroğlu Kurultay'ın merkezinde

CHP'nin Genel Başkan yarışı başladı. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu Kurultay’ın merkezinden aktarıyor.

Delegeler yok tribünler Kılıçdaroğlu ve Özel için iki ayrı bölümde tamamen doldu.

Kurultayda, 1368 kurultay delegesi yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek.

CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için de 10 delegenin imzası gerekecek.

Kurultayda mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışacak.

Yarış başladı. CHP’de kim Genel Başkan olacak merakla bekleniyor.

İLK TAHMİNLER GELDİ

38. CHP Kurultayından ilk notlar ilk tahminler geldi.

Sabah 07,30’dan itibaren Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları bir tribünü Özgür Özel taraftarları bir tribünü doldurdu.

Delegeler salona toplu halde alınacaklar. Sandalyelerine isimleri konuldu.

Uğuroğlu, yaklaşık 2 saatlik kulis bilgilerinden ilk intibasını şöyle açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu 740 oy

Özgür Özel 560 oy alacak

Kurultay’a 513 gazeteci akredite oldu.

ANONS YAPILDI

“Hazerun listelerini imzalayarak yerlerinize geçebilirsiniz“ anonsu ile delegeler salona alınmaya başlandı.

BÜLENT ECEVİT POSTERİ

Salonda önceki CHP genel Başkanlarından sadece Bülent Ecevit posteri Özgür Özel tribününe asıldı.

Orhan Uğuroğlu: Elbette siyasi bir mesajı da şöyle:

1972 yılında istifa eden İsmet İnönü'nün yerine genel başkanlığa seçilmiştir. Genel başkanlığı sırasında partisi 1973 genel seçimlerinde %33,3 oy almıştır.

DELEGE SAYISI KESİNLEŞTİ

Delege sayısı Hazerun cetveli seçim kurulu başkanı tarafından kesinleştirildi.

1366 delege oy kullanacak.

Birinci turu geçmek için de genel başkanların en 684 oy alması gerekiyor.