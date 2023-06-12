CHP'deki adaylık yarışında İmamoğlu'na rakip çıktı. Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isim sinyali verdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday sayısı çoğalıyor. CHP'de seçim sonrası İmamoğlu'nun çağrısıyla yükselen 'değişim' çağrısına, CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Halk TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan Özel, "Değişim cesaretli, kararlı ve vefalı olmalı" ifadelerini kullanarak, "Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Hiçbir şey olmamış gibi davranırsak seçmen hepimizi siler atar" dedi.

CHP'DE 'DEĞİŞİM' YANKILARI

Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimini Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından eleştiri oklarının bir bölümü muhalefete ve Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' çağrısı, muhalefet kanadında yeni bir tartışma başlattı.

İmamoğlu, son olarak "CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna, "Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" yanıtını vermişti.

SON DEĞİŞİM ÇAĞRISI DA ÖZEL'DEN

CHP'deki 'değişim' çağrıları sürerken; benzer bir çıkış da CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den geldi.

Halk TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan Özel, "Değişim cesaretli, kararlı ve vefalı olmalı. Kemal Kılıçdaroğlu incitilmemeli" dedi.

Küçükkaya'nın aktardığına göre Özel, "Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Hiçbir şey olmamış gibi davranırsak seçmen hepimizi siler atar. Hepimizin

birbirimizle hukuku, birbirimize borcu var. Ancak en büyük borç vatana olan borç" dedi.

"GENEL BAŞKANLIK DA DAHİL"

Özel'in "Üzerime düşen sorumluluğu yapmaya hazırım" dediğini aktaran Küçükkaya, Özel ile olan diyaloğunu "'Genel Başkanlık da dahil mi?' dedim, 'Genel Başkanlık da dahil' dedi" sözleriyle anlattı.