Tanju Özcan'dan canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na çağrı

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de değişim çağrısı yapan isimlerden olan Özcan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı çağrıda "Kendisiyle yürüyüş öncesinde görüştüm. Halk CHP'nin kurtarıcısı olarak İmamoğlu'nu görüyor. Tavrınızı net olarak koymanız lazım. Açık açık 'Ben varım' demeli. Desteklemem için kendisinin aday olması lazım." ifadelerini kullandı.

Daha önce 1 yıllığına ihraç edildiği CHP'ye geri dönen ancak bu defa da 'kesin ihraç' istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu karara tepki göstermişti.

Seçimlerin ardından CHP'de değişim çağrısı yapan ve Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyen Özcan, 3 Temmuz'da Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne başlattığı yürüyüşe devam ediyor.

Ankara il sınırına ulaşan Özcan, CNN Türk canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"HALK KURTARICI OLARAK GÖRÜYOR"

Ankara yürüyüşü öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştüğünü belirten Özcan, "Sayın İmamoğlu tavrınızı net olarak koymanız lazım. Çünkü her geçen zaman Kılıçdaroğlu'na yarıyor' diyeceğim.

Halk CHP'nin kurtarıcısı olarak Ekrem İmamoğlu'nu görüyor. Değişim Manifestosu'nu okudum ve hepsine katılıyorum. Karşılaştığım kişiler İmamoğlu'nun bu değişim talebini somutlaştırması gerektiğini söylüyor.

İmamoğlu da değişimden yana olduğunu söylüyor. Ama açık açık 'Ben varım' demeli.

Sayın İmamoğlu'nun olması gerektiğini düşünüyorum ama desteklemem için kendisinin aday olması lazım. İmamoğlu'nun cesaretsiz olduğunu düşünmüyorum ama danışmanlarının 'Biraz daha bekleyelim' dediğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"DEFALARCA GÖRÜŞMEYE ÇALIŞTIM"

Özcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sayın Kılıçdaroğlu ile özel bir derdim yok. Ancak seçim kaybettik. Kendi parti meclisine bile danışmadı. Kendini aday olarak gösterdi. Kaybetmesi çok zor olan bir seçimi kaybetti, zor olanı başardı. Hala bunun başarısızlık olduğunun farkında değil.

Ben Sayın Kılıçdaroğlu ile defalarca görüşmeye çalıştım, yüzüne karşı söyleyecektim ancak bir kere bile cevap alamadım. Ben şu ikilemde kaldım ya yüz bin imza toplayıp aday olacaktım, partinin oyunu bölen ileride hain diye adlandırılan biri olmamak için mecbur kaldım.

Sen 13 senede 11 tane seçim kaybetmişsin ve hala 'Partiyi başarıya taşıyacağım' diyorsun. Kılıçdaroğlu önderliğinde yerel seçimlere gidersek İstanbul, Ankara, Adana, Hatay, Mersin kayıp.

Birçok belediyeyi kaybederiz. Ve 4 yıl 2 ay boyunca o seçimlerin gelmesini bekleriz. Büyük bir felaketin eşiğindeyiz ama bir kan değişimi olursa mevcut belediyeleri kazanır ve üzerine belediyeler kazanırız.

CHP GENEL MERKEZİ'NE ALINMAZSA NE YAPACAK?

Genel merkezin önünde mikrofonla düşüncelerimi açıklayacağım. O konuşmadan sonra da çayı demlesinler, beni çaya davet etsinler. Bu zamana kadar söylemediğim şeyleri söyleyeceğim.

Bunlar hoş şeyler olmayacak. Bana bunları söyletmesinler. Ben yürüyüşümün tam ortasındayım. Sayın Kılıçdaroğlu artık aday olmamalı.

Aday olma hakkımı verirlerse, çıkarım karşısına aday da olurum. Benim şu tedbirimi kaldırsın, sayın İmamoğlu aday olmazsa ben karşısına aday olarak çıkacağım. Kaybedersem de alır şapkamı giderim.