Esnaf, Bakan Nebati’den 5 liralık madeni para istedi: Yağdıralım, ne olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çeşitli temaslar ve ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta’ya geldi.

DHA’nın haberine göre Bakan Nebati, restorasyonu devam eden tarihi Üzüm Pazarı, Mimar Sinan Camii yanı ve Mimar Sinan Caddesi’nde esnafla görüşürken, tavuk döner satışı yapan esnaf, madeni para talebinde bulundu.

Esnaftan biri, “Sayın bakanım, esnaf olarak madeni 50 kuruş ve 1 lira sıkıntısı çekiyoruz. Piyasaya bolca 1 lira ve 50 kuruş salınsın hatta 5 liralık madeni para basılsın. Şimdi bankaya gittik, orada da yok. Koştur, koştur bozuk para arıyoruz” dedi.

Bakan Nebati’nin “Biraz basalım mı?” diye sormasının ardından çalışan da “Kağıt para yerine 5 lira, 1 lira iyi olacak. Yağdıralım, ne olacak?” dedi. Bakan Nebati ise gülerek “Yağdıralım” karşılığını verdi.