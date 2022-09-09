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Esnaf, Bakan Nebati’den 5 liralık madeni para istedi: Yağdıralım, ne olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Isparta'da ziyaret ettiği esnafın '5 lira madeni para piyasaya salınsın' talebi üzerine "Biraz basalım mı?" diye sordu.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 01:22
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Esnaf, Bakan Nebati’den 5 liralık madeni para istedi: Yağdıralım, ne olacak?

Esnaf, Bakan Nebati’den 5 liralık madeni para istedi: Yağdıralım, ne olacak?
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çeşitli temaslar ve ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta’ya geldi.

DHA’nın haberine göre Bakan Nebati, restorasyonu devam eden tarihi Üzüm Pazarı, Mimar Sinan Camii yanı ve Mimar Sinan Caddesi’nde esnafla görüşürken, tavuk döner satışı yapan esnaf, madeni para talebinde bulundu.

Esnaftan biri, “Sayın bakanım, esnaf olarak madeni 50 kuruş ve 1 lira sıkıntısı çekiyoruz. Piyasaya bolca 1 lira ve 50 kuruş salınsın hatta 5 liralık madeni para basılsın. Şimdi bankaya gittik, orada da yok. Koştur, koştur bozuk para arıyoruz” dedi.

Bakan Nebati’nin “Biraz basalım mı?” diye sormasının ardından çalışan da “Kağıt para yerine 5 lira, 1 lira iyi olacak. Yağdıralım, ne olacak?” dedi. Bakan Nebati ise gülerek “Yağdıralım” karşılığını verdi.

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Gözde Köroğlu
9.09.2022 01:45
Madeni paranın maliyeti yüksek, plastik marka gibi 5TL, 10TL basalım ve yağdır piyasaya, maksat hizmet olsun, torba dolsun. Gözlerimiz ışıldasın.  
 
Kadir D
9.09.2022 01:43
Maliye bakanı ayağına gelmiş adamın derdine bak. Yağdırsın ertesi gün tüm Türkiye nin sorunu ortadan kalkar.  
 
murat
9.09.2022 01:41
alçak hain  
 
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