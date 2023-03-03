CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ankara'ya gidiyor. İmamoğlu Kılıçdaroğlu ile görüşecek

CHP'li büyükşehir belediye başkanları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Ankara'ya hareket ettiği öğrenildi.

Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile bu akşam birebir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

CHP MYK'nin de yarın bir kez daha toplanma kararı aldığı öğrenildi.

CHP'li büyükşehir belediye başkanları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Ankara'ya hareket etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'ya gitmek üzere yola çıktığı ve bu akşam saatlerinde CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmesinin beklendiği kaydedildi.

CHP MYK BİR KEZ DAHA TOPLANACAK

Öte yandan CHP Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) yarın saat 13.00'te bir kez daha toplanacağı bildirildi.

AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI KABUL ETMEDİ

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu toplantının ardından partisinin Genel İdare Kurulu'nu toplayan İYİ Parti lideri Akşener, kritik toplantının ardından yaptığı açıklamada, İYİ Parti'nin bir seçime zorlandığını söyledi.

İttifak partilerinin CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdiğini bildiren Akşener, "İYİ parti dayatmaya mecbur bırakıldı, tercihe zorlandı" diye konuştu. Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.