Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarının ardından kulislerde CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının ortak açıklama hazırlığına başladığı iddiaları dolaşmaya başladı.

İddialara göre, genel merkez tarafından kaleme alınan metinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik destek ifadeleri yer alırken, Akşener’i de eleştiren sert ifadelere yer verildi.

11 başkandan 9’unun metne onay verdiği ancak metindeki sert ifadeler nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın metne onay vermediği öne sürüldü.