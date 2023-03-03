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Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı

CHP'li belediye başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu için ortak metin hazırlandığı, 9 başkandan onay çıktığı ancak Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın henüz onay vermediği iddia edildi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 20:10
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Ankara kulislerini hareketlendirecek İmamoğlu ve Yavaş iddiası

Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
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T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarının ardından kulislerde CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının ortak açıklama hazırlığına başladığı iddiaları dolaşmaya başladı.

İddialara göre, genel merkez tarafından kaleme alınan metinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik destek ifadeleri yer alırken, Akşener’i de eleştiren sert ifadelere yer verildi.

11 başkandan 9’unun metne onay verdiği ancak metindeki sert ifadeler nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın metne onay vermediği öne sürüldü.

 

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