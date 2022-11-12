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İBB Togg siparişi karşılanmadı: Israrla sıramızı bekleyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TOGG'dan 100 adet elektrikli araç talebinde bulunduklarını ancak taleplerinin reddedildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 19:42
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İBB Togg siparişi karşılanmadı: Israrla sıramızı bekleyeceğiz

İBB Togg siparişi karşılanmadı: Israrla sıramızı bekleyeceğiz
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TOGG'dan 100 adet elektrikli araç taleplerinin reddedildiğini duyurdu.

Kendilerine verilen yanıtı sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, "Bu açıklamayla, TOGG’dan sadece Sayın Cumhurbaşkanı’nın sipariş yetkisi olduğunu yani talebimizin karşılanmayacağını öğrendik" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda açıklamaya da yer veren İmamoğlu, "Tarihi Yarımada’da kullanmak için yerli ve milli TOGG’dan 100 adet elektrikli araç talebimiz oldu. Bu açıklamayla, TOGG’dan sadece Sayın Cumhurbaşkanı’nın sipariş yetkisi olduğunu yani talebimizin karşılanmayacağını öğrendik. Israrla sıramızı bekleyeceğimizi duyururuz" ifadelerini kullandı.

TOGG'dan yapılan açıklamada "Mart 2023 tarihinde yola çıkacak akıllı cihazımıza olan ilgiyi gururla takip ediyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız "USACASEMobility vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz" denildi.

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