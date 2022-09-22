Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar fırladı

Güne 18,32 lira ile başlayan dolar kuru Merkez Bankası'nın faiz kararına saatler kala 18,38 seviyesi gördü ve 20 Aralık 2021 tarihinde görülen 18,36 zirvesi aşıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz faizi indirimine gittiğini açıklamasının ardından dolar kuru yükselişe geçti. Kararın ardından 18,40 lira ile yeni rekoruna ulaşan dolar, saat 14:04 itibarıyla %0,33 artışla 18,38 liradan işlem görüyor.
Güne 18,02 lira ile başlayan Euro kuru, faiz kararının ardından saat 14:14 itibarıyla %1,04 artışla 18,21 liradan işlem görüyor.
MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARLARI
Merkez Bankası tarafından belirli tarihlerde düzenlenen faiz toplantısıyla birlikte kararlar açıklanıyor.
2021 Eylül ayında faiz indirimlerine başlayan TCMB, 4 ayın ardından son indirimi Aralık ayında 100 baz puan olarak yapmış, böylece Eylül'de yüzde 19 seviyesinde bulunan faiz Aralık ayında yüzde 14'e çekilmişti.
Merkez Bankası 2022 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tuttuktan sonra Ağustos ayında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13,00 seviyesine çekmişti.
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