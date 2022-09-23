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Merkez Bankası harekete geçti! Ticari kredi komisyonlarına sınırlama geliyor

Merkez Bankası, koyduğu ticari kredi faiz üst sınırını aşmak için bankaların kullandığı “komisyon” yöntemini engellemek için harekete geçti. Aylık kullandırımlarda uygulanan yüzde 1,1’lik kredi kullandırım ücretlerinin sınırlandırılması planlanıyor.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 00:00
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Ticari kredi komisyonlarına sınırlama geliyor! Merkez Bankası harekete geçti

Merkez Bankası harekete geçti! Ticari kredi komisyonlarına sınırlama geliyor
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Ekonomi yönetimi, kredi piyasasının işleyişine yönelik düzenlemelerin etkinliğini artırabilmek için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Ticari kredi maliyetlerinin Merkez Bankası’nın para politikası faizine yakınsayabilmesi adına bankaların ticari kredilere uyguladıkları kısa vadeli kullandırım komisyonlarına sınırlama getirilmesi amaçlanıyor.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, bankalara yönelik bu adım ile birlikte, Merkez Bankası’nın daha önce uygulamaya aldığı “ticari kredilerde faiz tavanı” uygulamasının etkinliğinin artırılması bekleniyor.

Merkez Bankası’nın yaptığı düzenleme sonrasında, bankacılık sektöründe ticari kredi faizlerinde ciddi gerileme yaşanmış ve kredi faizleri yüzde 30’lardan yüzde 21’lere kadar gerilemişti. Ancak düzenleme sonrasında kredi kullandırımlarında kısa vade tercih edilmeye başlanmış, bankalar bu kısa vadeli kullandırımlar için aylık yüksek komisyon ve kullandırım ücreti uygulayarak kredi maliyetini kendileri için düzenleme öncesinde görülen seviyelere yakın tutmayı amaçlıyordu. Bankalar düşen kredi faizleri ile kendi risk maliyetleri arasında dengeleme yapabilmek için kredinin yüzde 1,1’i olarak uygulanan kredi kullandırım ücreti uygulanıyordu. Bu şekilde düşen faize rağmen kredi maliyetlerinin aynı seviyelerde kalmasına çalışılıyordu.

Getirilmesi düşünülen yeni sınırlamayla, ticari kredi maliyetlerini düzenleme öncesine yakınsatan bu arka kapı uygulamasının sonlandırılması ya da dengelenmesi amaçlanıyor.

Merkez Bankası, 20 Ağustos tarihinde yapılan düzenlemeyle bankaların vereceği krediler için katsayı karşılığında menkul kıymet tesis etme yükümlülüğü getirmişti. Bu düzenlemeyle Merkez Bankası’nın referans faiz oranının 1,4 katı faiz uygulanan krediler için yüzde 20, 1,8 katı ve üzerindeki krediler için yüzde 50 menkul kıymet tutma zorunluluğu getirilmişti. O gün için yüzde 16,32 olarak uygulanan referans faiz oranı üzerinden bu, yüzde 23 ve yüzde 29’luk faiz tavanları getirmişti.

REFERANS FAİZİN YÜZDE 20-26,5 SEVİYELERİNE YAKLAŞMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Geçen ayki faiz oranı ile referans faiz de inmiş ve tavanlar yüzde 21,5 ve yüzde 27,6 olarak revize edilmişti. Merkez Bankası’nın bugünkü indiriminin ardından referans faizin yüzde 20 ve yüzde 26,5 seviyelerine yaklaşması bekleniyor.

Merkez Bankası, faizin yüzde 12’ye indirildiği PPK metninde, "Son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının ilan edilen makro ihtiyati tedbirlerin katkısı ile geldiği denge yakından takip edilmektedir. Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını güçlendirmeye devam edecektir" ifadelerine yer vermişti.

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