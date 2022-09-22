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Uzmanlardan Merkez Bankası'nın faiz kararına tepki. Hiç kimse izah edemedi

Merkez Bankası, yüzde 13 olan politika faizini yüzde 12'ye indirdi. Ekonomistler faiz indirimi kararını sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla eleştirdi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 14:39
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Merkez Bankası'nın faiz kararına uzmanlardan tepki. Hiç kimse izah edemedi

Uzmanlardan Merkez Bankası'nın faiz kararına tepki. Hiç kimse izah edemedi
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Merkez Bankası, TL’deki sert değer kaybı ve yıllık enflasyonun yüzde 80,21'e yükselmesine rağmen yüzde 13 olan politika faizini eylül ayında yüzde 12'ye indirdi.

Banka; geçen yıl politika faizini eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam 500 baz puan indirerek yüzde 19 seviyesinden yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka; ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz ayında da beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmedi.

Ancak banka, sürpriz bir şekilde bu yılın ağustos ayında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13 seviyesine çekmişti.

EKONOMİSTLER TEPKİ GÖSTERDİ

Faiz kararının dolar/TL, tüm zamanların rekorunu kırarak 18,40 TL seviyesinde işlem görmeye başladı. Ekonomistler faiz indirimini değerlendirdi.

"BAŞKA AÇIKLAMASI OLAMAZ"

Yalçın Karatepe, "Krediye erişimin ciddi şekilde zorlaştırıldığı bu dönemde yapılan faiz indiriminin tek bir açıklaması olabilir: Bankalara ve dolayısıyla banka hisselerine destek olmak. Başka açıklaması olamaz. Faiz indirimi ile; bankaların MB'den borçlanma maliyeti düşecek. KKM faiz oranları düşecek, çünkü politika faizi +3 puan limiti var. Alsana maliyet indirimi ve kar etmek için büyük fırsat" ifadelerini kullandı. 

"ÇOK YAZIK"

Uğur Gürses faiz indirimine, "Çok yazık; kendi parasını gömen bir merkez bankası başka yerde yok..." ifadeleriyle tepki gösterdi. 

"DÜNYA'DA DEĞİL MARS'TA YAŞIYORUM DEMEK"

Ekonomist Atilla Yeşilada "TCMB artık "yoldan çıktı".  100 baz puan daha faiz indirimi, ben Dünya'da değil, Mars'ta yaşıyorum demek" paylaşımı yaptı.

"BİR İŞE YARAMAZ"

Oğuz Demir, "Merkez Bankası tam gaz devam ediyor. 100 puan daha indirdi. Ne işe yarar? Bir işe yaramaz.." değerlendirmesiyle kararı eleştirdi. 

"GÜLER MİSİN, AĞLAR MISIN?"

Mahfi Eğilmez faiz indirimi kararının izahı olmadığını "Enflasyonun artmaya devam ettiği ülkede merkez bankası faiz indiriyor ve bazı yorumcular gerekçeye bakalım diyorlar. Güler misin ağlar mısın?" sözleriyle açıkladı.

"HANGİ FAİZE KARŞIYIZ TAM OLARAK?"

Ozan Bingöl, "Merkez Bankasının faizi %13’ten %12’ye düşürdüğü bir ortamda; Vatandaşın Devlete olan borcuna uygulanan gecikme faizi %30. Vatandaşın Devletten olan alacağına uygulanan faiz ise %9. Şimdi biz hangi faize karşıyız tam olarak?!" değerlendirmesiyle AKP iktidarının ekonomi politikalarını eleştirdi. 

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Halil
22.09.2022 15:28
"Enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar politika faizini enflasyon üzerinde tutmaya devam edeceğiz"30.03.2021 Söyleyeni hatırladınız mı  
 
Yurttas
22.09.2022 15:24
Bazilarina gore Ekonomist (kime gore sorsak),Başkan Erdogan in gucsuz Turkiye yaratma politikasi  
 
Ben Tosunpaşa
22.09.2022 15:23
Kurumların başındakilerde vizyon yok fikir üretemiyor birileri kurgulamış o istikametde yola devam isviçre bile faiz artırımına gidiyor  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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