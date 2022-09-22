Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!

Merkez Bankası, yüzde 13 olan politika faizini yüzde 12'ye indirdi.
Ekonomistler faiz indirimi kararını sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla eleştirilerde bulundu.
Merkez Bankası'nın faiz kararına bir tepki de İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi.
"DEVLET BİLİMLE İNATLAŞARAK YÖNETİLMEZ"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener;
"Açıklanan bu faiz kararı; artık ekonomi biliminin değil, psikoloji biliminin tartışma konusudur. Devlet, bilimle inatlaşarak yönetilmez. Devlet yönetmek rasyonellik ister!" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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