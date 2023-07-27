Akbelen’de görüntü almak isteyen gazetecinin gözüne biber gazı sıktılar

Editör: Ayşe Memiş

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan İkizköy’deki Akbelen Ormanı, Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin maden sahası için katledilmeye çalışılıyor.

Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen ormanı, kömür madeni sahasının genişletilmesi için testere ve dozerlere teslim edildi.

İkizköylüler 2 yıldır mücadeleye devam ederken Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen ormanı, kömür madeni sahasının genişletilmesi için testere ve dozerlere teslim edildi.

Bölge halkı direnirken desteğe siyasi partilerden, milletvekilleri de gitti.

Bölgedeki gelişmeleri aktarmak için Akbelen’e giden gazetecilerin görüntü alması jandarma tarafından engellendi.

Sosyal medyada düşen görüntülere göre, Akbelen’deki görüntü almak isteyen bir gazetecinin gözlerine jandarma direkt biber gazı sıktı.

“GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR”

Serbest gazeteci Kazım Kızıl, sosyal medya hesabından, görüntü aldığı sırada bir jandarma tarafından engellenerek direkt gözlerine biber gazı sıkıldığını duyurdu.

Kızıl o anların videosunu, "Kendi çektiğim görüntüleri internetin yavaşlığından dolayı ancak yükleyebiliyorum. Ben iyiyim. Arayan soran, dayanışma gösteren herkese teşekkürler. Ormanı savunmak da gazetecilik de suç değildir. İşimizi yapmaya devam edeceğiz" şeklinde paylaştı.

Ayrıca olay anının dışarıdan çekilmiş fotoğraflarını da paylaşan Kızıl, "Jandarma tarafından çekim yapmam engellenip doğrudan gözlerime biber gazı sıkıldı" ifadelerini kullandı.