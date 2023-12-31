Kebabiye hangi hastalıklara iyi gelir

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatih Mehmet Köksoy
Kebabiye hangi hastalıklara iyi gelir
Kebabiye hangi hastalıklara iyi geliyor, yararları neler? İşte detaylı bilgiler…

Ülkemizde de sıklıkla tüketilen kebabiyenin pek çok yararı var. Kebabe ve Hindistan eriği olarak da tanınıyor. Şeklen fasulyeyi andırıyor, hem ilaç hem de baharat olarak kullanılabiliyor. Kebabiyenin çekirdeği çok sert ve parlak bir görünümde...

Özellikle Hindistan, Pakistan, Endonezya ve Malezya yetiştiriliyor. Çiğnenerek tüketiliyor. Ayrıca çayı da yapılıyor. Bal ile de keyif veriyor..

KEBABİYENİN YARARLARI

Sıcak tutuyor:
Kebabiyenin toz haline geleni insanı sıcak tutuyor. Özellikle soğuk havalarda kullanılması öneriliyor.

Mide yanmasına iyi geliyor
Yemeklerden sonra midesi yanan kişilerin kullanması öneriliyor. Ekşimelerin de önünü kesiyor.

Ses kısıklığına iyi geliyor
Kebabiye bitkisinin en büyük yararlarından biri de ses kısıklığını gidermesi. Bundan dolayı bitkinin halk arasındaki bilinen adı; Müezzin ilacı...

Soğuk algınlığına bire bir
Kebabiye bitkisi gribal enfeksiyonu en kısa ve doğal yoldan iyileştiriyor.

Boğaz ağrısını geçiriyor
Özellikle bal ile birlikte tüketildiğinde boğaz ağrısına iyi geliyor.

Şişen bademcikleri indiriyor
Keçiboynuzu tozu ile birlikte tüketildiğinde şişen bademcikler kısa sürede eski haline geliyor.

Öksürüğü kesiyor
Kebabiyenin toz hali boğazı rahatlatıyor kuru öksürüğü kesiyor.

Ağrı kesici
Doğal bir anti-biyotik. Baş ve eklem ağrılarına iyi geliyor.

Ağız kokusunu gideriyor
Karanfil gibi o da ağzı kokanların kurtarıcısı.

Diğer yararları:

Aft yaralarını iyileştiriyor
İştah açıyor.
Mikropları öldürüyor
Hazımsızlığı gideriyor...

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