Kebabiye hangi hastalıklara iyi gelir

Ülkemizde de sıklıkla tüketilen kebabiyenin pek çok yararı var. Kebabe ve Hindistan eriği olarak da tanınıyor. Şeklen fasulyeyi andırıyor, hem ilaç hem de baharat olarak kullanılabiliyor. Kebabiyenin çekirdeği çok sert ve parlak bir görünümde...

Özellikle Hindistan, Pakistan, Endonezya ve Malezya yetiştiriliyor. Çiğnenerek tüketiliyor. Ayrıca çayı da yapılıyor. Bal ile de keyif veriyor..

KEBABİYENİN YARARLARI

Sıcak tutuyor:

Kebabiyenin toz haline geleni insanı sıcak tutuyor. Özellikle soğuk havalarda kullanılması öneriliyor.

Mide yanmasına iyi geliyor

Yemeklerden sonra midesi yanan kişilerin kullanması öneriliyor. Ekşimelerin de önünü kesiyor.

Ses kısıklığına iyi geliyor

Kebabiye bitkisinin en büyük yararlarından biri de ses kısıklığını gidermesi. Bundan dolayı bitkinin halk arasındaki bilinen adı; Müezzin ilacı...

Soğuk algınlığına bire bir

Kebabiye bitkisi gribal enfeksiyonu en kısa ve doğal yoldan iyileştiriyor.



Boğaz ağrısını geçiriyor

Özellikle bal ile birlikte tüketildiğinde boğaz ağrısına iyi geliyor.

Şişen bademcikleri indiriyor

Keçiboynuzu tozu ile birlikte tüketildiğinde şişen bademcikler kısa sürede eski haline geliyor.

Öksürüğü kesiyor

Kebabiyenin toz hali boğazı rahatlatıyor kuru öksürüğü kesiyor.

Ağrı kesici

Doğal bir anti-biyotik. Baş ve eklem ağrılarına iyi geliyor.

Ağız kokusunu gideriyor

Karanfil gibi o da ağzı kokanların kurtarıcısı.

Diğer yararları:

Aft yaralarını iyileştiriyor

İştah açıyor.

Mikropları öldürüyor

Hazımsızlığı gideriyor...