﻿Çirkinleştiler

2018'den bu yana uygulanan ucube Tek Adam Rejimi, eş başkanlar AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP'li Devlet Bahçeli'yi ağır bunalıma soktu.

-Covid salgını,

-Ekonomik kriz,

-Kahramanmaraş depremleri yaşandı,

Cumhur İttifakı iktidarı bu ağır yükün altından kalkamadı ve çöktü.

Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan depremler sonrası ilk 3 gün yapılamayan yardım ve kurtarma faaliyetlerine, Mehmetçiğin ve madencilerin sokulmaması ölüm sayısının 45 bine yükselmesine neden oldu.

Yardım ve kurtarmanın 4. gün başlaması Türk milletinin çok büyük tepkisine neden oldu.

Kızılay'ın elindeki çadırları ilk günden itibaren depremzedeler için kurmaması ve günler sonra stokunda bulunanları Ahbap'a satması tepki doğurdu.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, tanesi yaklaşık 140 bin TL fiyatla 76 metrekare büyüklüğünde 5 adet çadırı Kızılay'dan satın aldıklarını söyledi.

Milletin öfkesi zirveye çıktı.

Tribünler, "Hükümet istifa" diye boşuna mı slogan attı.

Bırakın hükümetten bir bakanın istifa etmesini; tek bir bürokrat, tek bir vali ve skandal çadır satışlarına neden olan Kızılay başkanı dahi istifa etmedi.

Kamu yararına dernek statüsünde olduğuna göre iktidar sormaz ama babayiğit bir Cumhuriyet Savcısı dahi hesap soramaz mı?

Askere gelince ne Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları inisiyatif alıp bölgedeki tüm askerî birlikleri alarm durumuna geçirip Mehmetçiği depremzedeleri enkaz altından kurtarmak için kışladan çıkartamadılar.

Nedenini söyleyeyim;

-Erdoğan korkusundan…

Bu korku ve ihmal yüzünden Allah bilir ya kaç can kurtarılamadı.

Yunanistan'da 2 tren kafa kafaya çarpıştı 40 kişi öldü.

Sorumluluk alan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Karamanlis istifa etti.

Peki 45 bin can kaybı yaşanan Türkiye'de;

-21 yıllık iktidarında bölgede kentsel dönüşüm yapamayan AKP ve Erdoğan sorumlu değil mi?

Yüzde yüz sorumlu.

-Askeri ve madenciyi 3 gün deprem bölgesine göndermeyen AKP ve Erdoğan sorumlu değil mi?

Yüzde yüz sorumlu.

Peki bu sorumluluğu kabul eden;

-Erdoğan istifa eder mi? Hayır.

-Bahçeli desteğini çeker mi? Hayır.

Değerli okurlarım,

Böyle günlerde devleti yönetenler sabır küpü olmalı.

Erdoğan ve Bahçeli ne yapıyor?

Büyük bir öfke patlaması ile "Defter tutuyoruz, hesap soracağız" diye herkesi tehdit ediyor.

Şu fotoğraflardaki kin ve öfkeye bakar mısınız?

Söylemlerinde televizyonlara yansıyan bu görüntü gösteriyor ki;

Erdoğan ve Bahçeli "Tükenmişlik sendromu" yaşıyor.

Medical Park Hastanesi resmî web sayfasında, "Tükenmişlik sendromu nedir?" sorusuna özetle şu yanıtı veriliyor:

-"Tükenmişlik sendromunun yaygın olarak görüldüğü insanlara bakıldığında birçoğunun hizmet sektöründe faaliyet gösterdiği, yoğun ve stresli bir iş temposu içerisinde yer aldığı görülür.

Bu nedenle yoğun iş hayatı ve stres, tükenmişlik sendromu nedenleri arasında ilk sıralarda sayılabilir.

Sürekli olarak yüksek sorumluluk gerektiren hayati kararlar almak durumunda olan, iş yaşamında zamanla yarışan ve iş yetiştirme konusunda baskılara maruz kalan, küçük detaylara büyük hassasiyet gösterilmesi gereken titiz işlerde çalışan kişiler, tükenmişlik sendromuna yakalanma konusunda diğer bireylere oranla daha yüksek risk altındadır.

Christina Maslach tarafından hastalık şöyle tanımlanıyor;

'İş yaşantısı gereği yoğun duygusal taleplere maruz kalan ve devamlı olarak insanlarla yüz yüze olan bireylerde görülen fiziksel bitkinlik, uzun süren yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk duygularının, yapılan işe, hayata ve diğer insanlara karşı olumsuz tutumlarla yansıması ile oluşan bir sendrom.'

Tükenmişlik sendromu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da Uluslararası Hastalık Sınıflandırması listesine de alınmıştır.

Özellikle bir bireyin kaldırabileceği iş yoğunluğunun üzerinde bir tempo ile çalışan kişiler ve yoğun stres altındaki bireylerde görülen tükenmişlik sendromunda bireyin kendini bu koşullar altında çalışmaya zorlaması sonucunda belirli bir evreden sonra çöküş başlar…"

Değerli okurlarım,

Erdoğan ve Bahçeli'nin millete ve muhalefete yönelik kin, nefret ve hakaret dolu sözleri ile yukarıdaki fotoğraftaki yüz ifadelerini inceleyin, tıbbi yorumu okuyun ve teşhisi siz koyun.

AKP'yi ve MHP'yi iktidardan gönderin…