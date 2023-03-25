Deprem ve selden sonra ortadan kayboldu. Binlerce yıldır oradaydı

Kahramanmaraş depremi ve sel felaketleriyle sarsılan Şanlıurfa'da bölgenin coğrafi yapısı da değişti.

İHA’nın haberine göre; Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki Cırcıp Deresi de depremler ve selden etkilendi.

“BİNLERCE YILLIK DERENİN SUYU ORTADAN KAYBOLDU”

Binlerce yıldır akan derenin suyu, depremler ve sel sonrası yerin altına girerek ortadan kayboldu.

Daha önce sınırı geçip Suriye’ye akan derenin suyu, oluşan yarıktan toprağa gömüldü.

Bölgeye giden vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı.

“İLK DEFA GÖRDÜK”

İlk defa böyle olduğunu gördüğünü söyleyen İbrahim Geçkil, “Buraya çok gidip gelen biriyim, ilk defa böyle olduğunu gördüm. Derenin suyu yerin altına giriyor. Normalde bildiğim kadarıyla derenin suyu Suriye’ye gidiyordu. Arkamda da görünüyor. Tam olarak nereye gittiğini bilmiyoruz” dedi.

Vatandaş olarak çok tedirgin olduklarını söyleyen Geçkil, “Bu su şehrin altına gidiyor mu, obruklara, toprak kaymasına, çöküntülere neden olur mu? Çünkü az bir su değil. İki haftadır bu su böyle akıyor“ diye konuştu.