‘Çok Akustik’e ne oldu?

Usta sanatçı Ercan Saatçi’nin her hafta birbirinden ünlü konuklarıyla müzik ziyafeti yaşattığı Çok Akustik, ilk olarak 7 Haziran 2020’de Kanal D’de ekran yolculuğuna başlamıştı. Burada 10 bölüm yayınlanan program, sonrasında Star TV’ye geçerek 17 Haziran 2023 Cumartesi akşamı Cem Yılmaz ve Zafer Algöz’ün konuk olduğu bölümle görücüye çıkmıştı.

Çoğumuzun sevdiği şarkılarla evlerimize konuk olan Çok Akustik, son olarak Nilgün Belgün ve Fedon’u ağırladığı 27. bölümün ardından bir süredir yayınlanmıyordu. Benim de severek ve ilgiyle izlediğim programlardan birisiydi. Okurlardan gelen sorular üzerine programın akıbetini yetkililere sordum.

Edindiğim bilgilere göre, Star TV ile yollar ayrılmış. Yetkililer, verilen kısa molanın ardından sosyal medyada sevilen müzik programına gösterilen ilgiden memnunlar. Bir taraftan yeni bölümlerin çekimleri devam ederken diğer yandan başka kanallarla görüşmeler sürüyor. Takipteyim.

Dikkat çeken reyting yükselişi

2 Kasım Perşembe akşamı ekran yolculuğuna başlayan Star TV’nin yeni dizisi Sakla Beni, önceki gün yayınlanan 6. bölümünde aldığı reytingle şaşırttı.

Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in başrolünü paylaştığı OGM Pictures imzalı dizi, Total’de 1., AB’de 4. ve ABC’de 2. sırada yer aldı. Sakla Beni, ilk bölümünde Total’de 12., AB’de ise 8. olmuştu.

Dizi, sezonun en dikkat çeken reyting sıçramasına imzasını attı. Aldatmak, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star gibi güçlü yapımlar karşısında 5 bölüm sonra zirveye oturması alkışı fazlasıyla hak ediyor. Reytingi bol olsun.

Hangi gün ekrana gelecek?

Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı’yı bir araya getiren atv’nin yeni dizisi ‘Yıldızlar Bana Uzak’ın ilk tanıtımı yayınlandı.

Sosyal medyada da büyük ilgi gören fragmanın ardından en çok merak ettiğim şey, dizinin ne gün ekrana geleceği. Şu an için kanalın boş günü yok.

Bakalım, aşk ve intikam duyguları üzerine kurulu hikâyesiyle izleyici karşısına çıkacak O3 Medya ve Ortaks Yapım imzalı dizi, hangi yapımın ekrana vedası sonrası yayına başlayacak?