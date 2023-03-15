Depremzede isyan etti. Dünya lideri diyor. Nerede dünya lideri olmak, bir grubun lideri olamaz

Depremde ailesinden 17 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen depremzede vatandaş yaşanan ilgisizliğe dair tepkisini sert ifadelerle gösterdi.

Dört aile bir çadırda yaşamaya çalıştıklarını söyleyen vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Dünya lideri diyor, nerede dünya lideri olmak, bir grubun lideri olamaz" ifadelerini kullandı.

Depremzede vatandaş 'korkum yok' diyerek şunları söyledi:

"Şu anda gıda, su ve yazlık giyeceklere ihtiyaç var. Hala çadır yetersiz! Şu anda dört aile bir çadırda kalıyoruz. Diyecek bir söz bulamıyorum. Devletimiz yanımızda yoktu, koskocaman reisimiz dünya lideri diyoruz, nerede dünya lideri olmak bir grubun lideri olamaz!

Kimden korkacağım kuldan mı korkacağım! Sultan Süleyman'a mı kalmış ona kalsın en azından askeriyeyi geri çekmeseydi insanlar kurtulabilirdi!

Belki Kızılhaç Kızılay'dan daha faydalı olabilirdi! Korkumuz yok kimseden canımız kaldı tek onu mu alacak? Ailemden 17 kişi öldü, ölmekten mi, hapse girmekten mi çekineceğim? Hepsi aynı zaten..."