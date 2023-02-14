14 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Nusret Gökçe depremzedeler için kolları sıvadı. ''Kişi sayısı limitsiz''

Nusret Gökçe depremzedeler için kolları sıvadı. ''Kişi sayısı limitsiz''

Dünyaca ünlü et restoranların sahibi Nusret Gökçe, Türkiye'nin 10 ilinde binlerce can alan deprem faciası sonrası ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Nusret Gökçe, depremzedelere yemek yardımı yaptığı anları yayınladı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 16:26
Takip Et

''Çok şükür kazanlarımız kaynıyor'' Nusret Gökçe depremzedeler için kolları sıvadı

Nusret Gökçe depremzedeler için kolları sıvadı. ''Kişi sayısı limitsiz''
+
Aa
-

Deprem bölgesindeki depremzedelere yemek bağışı yapan dünyaca ünlü et restoranların sahibi Nusret Gökçe, kaynayan kazanları paylaşarak "Kişi sayısı limitsiz" dedi.

Nusret Gökçe, 50 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından afet bölgesindeki mutfağını paylaştı.

''Çok şükür kazanlarımız kaynıyor'' diyen Nusret Gökçe, yemekleri kendi adının yazdığı tırlarda dağıttı.

Nusret Gökçe'ye ''Yaptığınız yardımlardan dolayı Allah razı olsun'' ve ''Desteğin için teşekkürler'' gibi yorumlar yapıldı. Bazı takipçileri ise Gökçe'nin yardımlarını kendi elleriyle dağıtması gerektiğini savundu.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
1
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
2
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿Yayına geçtiklerinin farkında olmadan kahkaha atıp depremzedelerle dalga geçtiler
3
﻿Yayına geçtiklerinin farkında olmadan kahkaha atıp depremzedelerle dalga geçtiler
﻿Yayına geçtiklerinin farkında olmadan kahkaha atıp depremzedelerle dalga geçtiler
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
4
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
5
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
6
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
7
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿Depremin 9. Gününde enkazdan çıkarılan Muhammet helikopterle sevk edildi
﻿Depremin 9. Gününde enkazdan çıkarılan Muhammet helikopterle sevk edildi
﻿Depremin 9. Gününde enkazdan çıkarılan Muhammet helikopterle sevk edildi
﻿Rusya 30 yıl aradan sonra Baltık Denizi'ne giriyor
﻿Rusya 30 yıl aradan sonra Baltık Denizi'ne giriyor
﻿Rusya 30 yıl aradan sonra Baltık Denizi'ne giriyor
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Deprem bölgesine odun yardımı
﻿Deprem bölgesine odun yardımı
﻿Deprem bölgesine odun yardımı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.