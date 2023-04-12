12 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Kasap Nusret yine dünya basınının gündeminde. Öğrencilere %30 indirim yaptı ama fiyatlar yine de şoke etti

Kasap Nusret yine dünya basınının gündeminde. Öğrencilere %30 indirim yaptı ama fiyatlar yine de şoke etti

Nusret Gökçe dünya basınında yine gündem oldu. Tuz serpme hareketiyle fenomen olan ve garip hareketleriyle de sık sık adından söz ettiren Nusret. 'Harvard Business School' önünde poz vererek okul öğrencilerine %30 indirim sununca dünya basınının gündemine oturdu

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 11:21
Takip Et

Kasap Nusret yine dünya basınının gündeminde.

Kasap Nusret yine dünya basınının gündeminde. Öğrencilere %30 indirim yaptı ama fiyatlar yine de şoke etti
+
Aa
-

Kendine has 'tuzlama' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Son olarak Dünya Kupası döneminde dikkatleri üzerine çeken Nusret şu sıralar yine dünya basınında gündemde.

39 yaşındaki Nusret Gökçe "Okula gidemedim eğitim çok değerli Boston Nusr_Et restorantta tüm öğrencilere %30 indirim" paylaşımıyla dikkat çekti.

ETİN İNDİRİMLİ FİYATI ŞOKE ETTİ

Bununla birlikte menüdeki orijinal fiyatı 1.500 dolar olan ünlü altın dürümlü sığır eti için indirim bile fayda etmiyor. Etin indirimli fiyatının 1.050 dolara düşmesi dünya basınında gündem oldu.

Nusret'e yapılan yorumlar da basına yansıdı. Takipçiler Nusret'e "Bazı öğrencilere neden burs vermiyorsun?", "Bu şaka mı burs vermelisin", "Üniversite öğrencilerine bedava yemek nasıl olur? Üniversite öğrencilerinin parası yok dostum", "Hâlâ pahalı" yorumlarında bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
1
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
2
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
3
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
4
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
5
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
6
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
7
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Türk Hava Yolları kabin memuru alımının detayları belli oldu
﻿Türk Hava Yolları kabin memuru alımının detayları belli oldu
﻿Türk Hava Yolları kabin memuru alımının detayları belli oldu
﻿Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı
﻿Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı
﻿Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı
﻿Korkutan gelişme. Kansere yakalanma yaşı düşüyor
﻿Korkutan gelişme. Kansere yakalanma yaşı düşüyor
﻿Korkutan gelişme. Kansere yakalanma yaşı düşüyor
﻿AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açılıyor
﻿AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açılıyor
﻿AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açılıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.