Kuzey Makedonya Türkiye'deki deprem için 2 tır yardım yapacak

Kuzey Makedonya'da, Kahramanmaraş’taki depremlerden etkilenenler için toplanan malzemeleri taşıyan iki yardım tırı, başkent Üsküp'ten Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök ve Kuzey Makedonya Kızılhaç Genel Sekreteri Sait Saiti, konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Büyükelçi Sekizkök, yaptığı açıklamada, deprem bölgelerindeki afetzedelere yardım ulaştırmak amacıyla Kuzey Makedonya'nın, kurumları ve halkıyla seferber olduğunu ifade etti.

Sekizkök, "Gaziantep'te Türk Kızılay'a teslim edilmek üzere şu anda 2 tıra yüklenmekte olan 25 ton gıda ve hijyen malzemesinin yanı sıra 4 bin battaniyenin bulunduğu Makedonya Kızılhaç merkezindeyiz." dedi.

Yaraların sarılması için Türkiye ile el ele veren Kuzey Makedonya'ya teşekkür eden Sekizkök, "2 tır bugün süratle yola koyulacaktır. Türkiye'deki depremzedeler için bugüne kadar Büyükelçiliğimizin eş güdümünde çeşitli sivil toplum kuruluşları, firmalar ve bu ülkedeki kardeşlerimizin desteğiyle 850 ton gıda, 53 ton kıyafet, 27 ton hijyen malzemesi, 34 bin 360 battaniye, 186 ısıtıcı, 37 çadır, 18 jeneratör sevkiyatı gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.

Çok geniş çaplı yardım faaliyetlerinin devam ettiğini söyleyen Sekizkök, şunları kaydetti:

Nakdi yardımlara gelince; geçen cuma günü itibarıyla 1 milyon avroya yakın bir meblağ Türkiye'ye transfer edildi. Önümüzdeki günlerde gerek belediye meclisleri tarafından alınan kararlar gerek tabipler odası, ticaret odaları gibi kurumlar ve bu ülkenin dört bir yanındaki kardeşlerimiz tarafından toplanan bağışlar sevk edilmeye başlanacaktır. Bunların toplam miktarı hakkında kabaca bir rakam gerekirse, 1 milyon avroya ulaştığını söyleyebiliriz. Önceki gün bir TV kanalının gerçekleştirdiği bir yardım kampanyası oldu. Bundan da çok büyük bir sevinç duyuyoruz.

Kuzey Makedonya Kızılhaç Genel Sekreteri Saiti de bugüne kadar yaklaşık 25,1 milyon denar (yaklaşık 8,3 milyon lira) nakdi yardım, 800 gıda kolisi, 1700 koli hijyen malzemesi ve 4 bin adet battaniye toplandığı bilgisini paylaştı. (AA9