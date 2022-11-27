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Anketçiler bu sefer tersten sordu. Hangi partinin oyu 11 puan birden arttı

Türkiye Raporu, vatandaşa “Hangi partiye asla oy vermezsiniz” sorusunu yöneltti. “AKP” diyenlerin oranı yüzde 40'a ulaştı. Bu oran geçen yıl yüzde 29.3’tü.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 15:02
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Türkiye Raporu hangi partiye asla oy vermezsiniz diye sordu: AKP'nin oyları yüzde 11 arttı

Anketçiler bu sefer tersten sordu. Hangi partinin oyu 11 puan birden arttı
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Türkiye Raporu, ekim ayında Türkiye genelinde 26 ilde 2 bin kişi ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya katılanlara, “Hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz” diye soruldu. Ekim ayı itibarıyla, “AKP’ye asla oy vermem” diyenlerin oranı 40.4, “MHP’ye asla oy vermem” diyenlerin oranı ise yüzde 4 oldu.

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki anketle ilgili açıklamalarında “Belirli aralıklarla hangi partiye kesinlikle oy vermeyeceklerini soruyoruz. Soru bu şekilde sorulduğunda Türkiye’de yaklaşık bir yıldır devam eden yüzde 40-yüzde 60 muhalefet dengesinin sağlamasını da yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“AKP’ye asla oy vermem” diyenlerinin oranının Şubat 2021’de yüzde 29.3 olduğunu belirten Selçuki, “2020’den beri MHP’ye kesinlikle oy vermem diyenlerin yükseliş yaşadıktan sonra tekrar düştüğünü görüyoruz ancak AKP’de yükselişin devam ediyor” dedi. Ayrıca Selçuki, “Muhalefetin seçimi kazanabilmek için yapması gereken, altılı masanın öncülüğünde yüzde 60 potansiyelini en fazlaya çıkarmaya uğraşmaktır. Öte yandan, özellikle ekonomi nedeniyle iktidara kızgın olup da muhalefete oy vermek yerine oy kullanmamayı tercih edebilecek seçmeni ajite etmemesi lazım. Burada iktidarın işi daha zor. Zira muhalefetin temel hedefi eldekini muhafaza etmekken iktidarın hedefi gidenleri geri getirmek” açıklamalarında bulundu.

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Yeniçağ
27.11.2022 15:32
Zafer hepinizi şaşırtacak  
 
Milli Damar
27.11.2022 15:30
Ülkemizi karış karış gezen birisi olarak, halkımızı çok iyi tanıyorum.Bana göre bu seçimlerdeAkp%29,Chp%28,İyi P.%17,Hdp %11,Mhp%8,Diğer partiler%7 oy alır.CB'da iseMansur%58,Rte%42 alır.  
 
Seçime az kaldı
27.11.2022 15:14
Milleti aç ve yoksul, çocuklarını işsiz ve umutsuz bırakan AKP MHP diğer siyasilere de örnek olacak ibretlik bir dersi hakettiler.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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