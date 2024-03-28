Cristiano Ronaldo servet değerindeki yeni arabasıyla görüntülendi! Görenler küçük dilini yuttu

Kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, lüks araç tutkusuyla da biliniyor. Portekizli yıldız, bu kez de yeni aldığı lüks aracıyla görüntülendi.

Portekizli süper yıldız, yeni satın aldığı Ferrari Daytona SP3 için tam 2.5 milyon Euro (87 milyon lira) ödedi. Ünlü oyuncu, yeni arabasıyla Portekiz sokaklarında gezdi.

YALNIZCA 599 ADET

Yıldız oyuncunun, yeni aracından ise sadece 599 adet üretildi. Ferrari'nin yeni modeli, 840 beygir gücündeyken, 340 km hıza ulaşabiliyor. Ayrıca saatte 100 km hızı 2,85 saniyede görebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde, şimdiye dek tarihin en çok kazanan 10 sporcusu listelenmiş, basketbol efsanesi Michael Jordan, 3,75 milyar dolar ile zirvede yer almıştı. Listede 3. sırada yer alan Cristiano Ronaldo, 1.92 milyar dolar kazanmış, Messi ise 1,67 milyar dolar ile 7. sırada yer almıştı.