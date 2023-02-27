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Bir felaket haberi de Cübbeli Ahmet'ten geldi. Tarih bile verdi

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, “Astrolog değilim, gökbilimci değilim" deyip, 14 Mart günü için felaket uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 14:13
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Cübbeli Ahmet de felaket tarihi verdi

Bir felaket haberi de Cübbeli Ahmet'ten geldi. Tarih bile verdi
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Güneydoğu Anadolu’da meydana gelen depremlerin ardından uyarılar da peş peşe geldi. Halk arasında arasında 'Cübbeli Ahmet' adıyla ünlenen Ahmet Mahmut Ünlü'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

14 MART'I 15'İNE BAĞLAYAN GECE

Haber3'te yer alan bilgilere göre sözlerine "Ben astrolog değilim. Gökbilimci değilim. Ulemalara bakan biriyim. O velilerin söylediklerini sizlere aktarıyorum" diyerek başlayan Ahmet Mahmut Ünlü,

''Mart'ın 14'ünü 15'ine bağlayacak gece önemlidir. Bunun özelliği nedir peki? Rumi Takvime göre ilk Çarşamba'dır. Biz takvime bakarak tespit ettik. Senede biz iki Çarşamba'ya dikkat çekiyoruz. Dualar yazıyoruz. Ben senede iki kez bu günleri sizlere aktarıyorum.

Muhammed Mustafa Şenkidri Hazretleri kitabında çok acayip ilimler koymuş. Burada Mart'ın ilk Çarşambasını işaret ediyor. Zaten Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gün için senelerdir anlatıyorum. Mart önümüzde şu an. Bu sene 14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan geceye dikkat edelim.

Ben astrolog değilim. Gökbilimci değilim. Ulemalara bakan biriyim. O velilerin söylediklerini sizlere aktarıyorum.

Ne olur ne biter? İstanbul özelinde olmayabilir. Taşrada olabilir. Bir musibet olabilir. Allah afetten, savaştan, beladan, olaylardan bizi korusun'' dedi.

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