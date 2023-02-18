Özdağ Arınç'a karşı harekete geçiyor. Seçimim ertelenmesini savunan Arınç ‘Ayet-i kerime mi var?’ demişti

Seçimlerin ertelenmesi gerektiğini savunan AKP’li Bülent Arınç’ın sözleri tartışma konusu olmaya devam ediyor. Arınç, anayasada seçimin ertelenmesi ile ilgili madde için “Savaş hali dışında olmazmış. Ayet-i kerime mi var?" demişti.

Arınç konuyla ilgili yaptığı son açıklamada ise YSK'nin seçimleri erteleme yetkisi olduğunu savunarak "YSK’nın böyle bir yetkisi bal gibi var. 79. Maddede bunu anlatıyor" şeklinde konuştu.

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN ARINÇ’A SUÇ DUYURUSU

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Bülent Arınç hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı: Özdağ'ın yaptığı açıklama şöyle:

“Arınç, Zafer Partililerin kitabın ortasından konuştuğunu, FETÖ’cüye FETÖ’cü dediğini anlamıştır. Anayasa’ya karşı darbe çağrısı yapan, seçimlerin anayasaya uygun yazılmasını isteyenleri kaos ile tehdit eden Arınç ile ilgili Zafer Partisi suç duyurunda bulunacak.”