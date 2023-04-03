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Cumhur İttifakı'nda Kılıçdaroğlu krizi yaşandığı iddialarına ilişkin açıklama

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi'nden, bazı il başkanlarının seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği haberlerine ilişkin açıklama geldi. Partiden yapılan açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 18:35
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Cumhur İttifakı'nda Kılıçdaroğlu krizi iddialarına ilişkin açıklama

Cumhur İttifakı'nda Kılıçdaroğlu krizi yaşandığı iddialarına ilişkin açıklama
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Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi, 14 il başkanının Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceği iddiasını yalanladı.

Yeniden Refah Partisi, 14 il başkanlığının Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yerine Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyeceğine dönük haberler üzerine açıklama yaptı.

YENİDEN REFAH'TAN ASILSIZ İDDİA AÇIKLAMASI

Cumhur İttifakı’na YSK’ye listeler teslim edilmeden saatler önce katılma kararı alan Yeniden Refah Partisi, söz konusu haberleri “asılsız iddia” olarak niteledi. 81 il başkanının ve 926 ilçe başkanının Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a destek verdiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bazı basın organlarınca partimizin yükselişini önlemek için, asılsız iddialar içeren haberler yayınlanmıştır. 81 il Başkanımız, 926 ilçe Başkanımızla birlikte tek vücut olarak Genel Başkanımızın ve Genel Merkezimizin arkasındadır. Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak, bu asılsız. masa başı haberlerin amacının farkındayız. Partimizin yükselişinin birilerinin uykularını kaçırdığı anlaşılmaktadır. Bunlar beyhude ve boş uğraşlardır. Bu asılsız iddialarda bulunanları kınıyoruz. Partimizin hiçbir ferdinden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına destek ve oy çıkmayacağı aşikardır. 14 Mayıs seçimlerinden Yeniden Refah Partimiz ve Cumhur İttifakı zaferle çıkacaktır.” 

NE OLMUŞTU?

2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için cumhurbaşkanı adayları netleşirken Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır Bir Karar Ver programında 14 Mayıs'ta yapılacak kritik seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakında yer alan Yeniden Refah Partisi'nin ismini vermek istemeyen bir İl Başkanı'yla konuştuğunu söyleyen Elif Çakır, parti lideri Fatih Erbakan'ın da bilgisi dahilinde partinin 14 teşkilat lideri olarak Cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy atmayacaklarının bilgisini verdiğini aktardı.

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