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Meral Akşener'den Erdoğan'a Sisi tepkisi: Madem bu noktaya gelecektiniz Türkiye’ye bunca kaybı niye yaşattınız

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in dünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği Sisi tepkisi sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 10:19
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Meral Akşener'den Erdoğan'a Sisi tepkisi. Madem bu noktaya gelecektiniz Türkiye’ye bunca kaybı niye yaşattınız. Esma'nın onurunu Katar'da bırakıp geldi

Meral Akşener'den Erdoğan'a Sisi tepkisi: Madem bu noktaya gelecektiniz Türkiye’ye bunca kaybı niye yaşattınız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllarca yıllardır ‘kanlı bıçaklı’ olduğu "katil", "diktatör" dediği Sisi ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılmak için gittiği Katar'da el sıkışmasına tepkiler gelmeye devam ediyor.

İYİ Parti lideri Meral Akşener dünkü grup toplantısında Erdoğan'a sert çıkarak "Madem bu noktaya gelecektiniz Türkiye'ye bunca kaybı neden yaşattınız", "Esma'nın onurunu da, Katar'da bırakıp, gelmiş oldu" dedi. Akşener'in sözleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

İşte Akşener'in o açıklaması;

"Görünen o ki Erdoğan tercihini Binali beyden değil Sisi'den yana kullanmaya karar vermiş. Bilirsiniz Sayın Erdoğan, kazananın yanında olmayı sever. Baktı ki, İstanbul'da Ekrem Başkan kazandı. Biraz vakit aldı ama, kendisi de döndü dolaştı, gitti Sisi'yi seçti. Bu seçimle birlikte; Rabia işareti yapa yapa gezdiği elini, Sisi'ye kaptırmış, Esma'nın onurunu da, Katar'da bırakıp, gelmiş oldu. Ne diyelim, hayırlı, uğurlu olsun. Seçimlere yaklaştığımız şu son düzlükte, bundan sonra yeni işaretiniz olarak, Rabia Meydanı'yla Esma'yı değil, artık, Napolyon'u hatırlarsınız..." 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu “Bu pazar Sisi’yi mi, Binali Yıldırım’ı mı seçeceğiz” sözleriyle hedef göstermişti.

Akşener'in sözlerinin ardından Erdoğan'ın dünkü grup toplantısında "Rabia" işareti yapması ise dikkat çekti. 

RABİA İŞARETİ NEDİR?

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden Muhammed el-Biltaci’nin Sisi cuntası tarafından şehit edilen kızı Esma'nın Rabiatul Adeviyye Meydanı'nda öldürülmüştü. Rabia işareti 16 Ağustos 2013 tarihinde darbeyi yapan Abdülfettah el Sisi önderliğindeki ordunun katliamları sonucunda ortaya çıkan özgürlük sembolü oldu.

"Biz o kumar masasını dağıtmaya geliyoruz"
 
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yaptığı çağrıya da böyle yanıt verdi: Bizimkisi FETÖ ile ittifaka, PKK ile kurulan masaya, mafya ile işbirliğine itirazdır. İşte o sözler;
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HANEFİ
24.11.2022 10:26
kadın evliya hz.rabiat-ül adeviyye nin adı "rabia" dört, dördüncü demek. hz. rabia sultan babasının dördüncü kızı olduğu için babası dördüncü manasına gelen R4BİA ismini verdi. işaretleri bile çalıntı  
 
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