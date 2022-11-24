Erdoğan Öğretmenler Günü'nde Beştepe'de öğretmenlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de öğretmenlerle buluştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle;

Teröre kurban verdiğimiz tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin makamlarını cennet eylesin. Canlarını feda eden öğretmenlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak görevimiz. Eğer cumhurbaşkanı olduysak bunun tohumlamasını yapan öğretmenlerimizdir.

"GABAR'DA DA TENDÜREK'TE DE OLACAĞIZ"

Sergiledikleri fedakarlıklarla, 192 kahraman öğretmenimizin hiçbirinin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Irak'ı ve Suriye'nin kuzeyine düzenledikleri operasyonlarla teröristlerin yuvalarını darmadağın ediyorlar. Maalesef şu an Meclis'te bunlardan rahatsız olanlar var. Gabar'da da olacağız, Tendürek'te de olacağız. Nerede varsa orada olacağız. Sınırlarımız içinde ve dışında bu mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz.

Gönül dünyamızı, akıl dünyamızı aydınlatanların başında öğretmenlerimiz geliyor. Öğretmen bir kuyumcu titizliğinde öğrencisinin içindeki cevheri işyleyen bir gönül işçisidir. Tecrübesi ile çocuklarımızı geleceğe hazırlayan bir rol modeldir.

"BİZİM ÖĞRETMENİMİZE ELİ KALKANI DARMADAĞIN EDERİZ"

Bizim öğretmenimize eli kalkanı darmadağın ederiz. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen son bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Terör tehdidinin bulunmadığı bir Türkiye'de çocuklarımızı yaşatmaya kararlıyız. Uzun yıllar ülkemize aşkla hizmet etmiş emekli öğretmenlerimize de uzun ömürler diliyorum.

Milletin emanetini yüklendiğimiz günden itibaren eğitimi daima ilk sıraya yerleştirdik. Türkiye büyüdükçe bunu her şeyden önce öğretmenlerimize yansıtmayı görev bildik. Tarihi nitelikte pek çok adımlar attık. Derslik sayımızı ikiye katlayarak kalabalık sınıf meselesini çözüme kavuşturduk. Ben 75 kişilik sınıfta okudum. 120 kişilik sınıfların olduğu okullarımız vardı şimdi sayı 20'ye indi. Bizim çektiğimiz çileyi bu nesil çekmesin istiyorum. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını 15'e indirdik.

Uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 368 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkını kazandı. Başöğretmenlik sınavında 66 bin 422 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla 66 bin 679 uzman öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı.