Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi adına tescilli Togg’un test sürüşünü gerçekleştirdi

Togg'un tüm testleri başarıyla tamamlandı ve artık yollarda görmeye başlayabileceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarının Togg için uygun kredi seçenekleri sunabileceğini belirtti ve konutlarda olduğu gibi otomobiller için de bu tür kredi imkanlarının sağlanabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Togg tüm testleri alnının akıyla vermiş özel bir otomobildir. İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz" dedi.

Erdoğan "Kamu bankalarının bu noktada kredi yastıkları müsaittir. Hele araçlara rahatlıkla yapabilirler. Konutlarda bunu nasıl yapıyorsak otomobilde de bunu yapmak mümkündür" ifadelerini kullandı.