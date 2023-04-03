Emine Erdoğan'ın Togg'unda kafa karıştıran detay. Plakanın 4 kazaya karıştığı ortaya çıktı

Ancak, aracın plakası '34 EE 2071' olarak kaydedildi ve daha önce Opel markasının Astra modeli üzerine kaydedilmiş olduğu tespit edildi. Plaka sorgulama sistemine göre, aracın daha önce kayıtlara geçen 4 kazaya karıştığı da ortaya çıktı. Aracın ruhsatı Emine Erdoğan adına tescil edilmiş durumda.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel, konu hakkında bir açıklama yaparak "Cumhurbaşkanına teslim edilen araç hayırlı olsun. Fotoğrafta plaka 34 EE 2071 olarak gözüküyor. Plaka daha önce Opel Astra model bir araca aitti ve hasar sorgulama yapıldığında eski tarihli çok sayıda kazaya karıştığı ortaya çıktı. Herhalde araç kullanılamaz hale geldi ve plaka başka bir araca kaydedildi" şeklinde yorum yaptı.