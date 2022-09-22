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  • Erdoğan müjde diye zaten var olan indirimi açıkladı. Peşin ve verebileceği kadar para verebilen herkese yüzde 25 indirim

Erdoğan müjde diye zaten var olan indirimi açıkladı. Peşin ve verebileceği kadar para verebilen herkese yüzde 25 indirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TOKİ’ye borcunu ödeyen vatandaşlara müjde olarak açıkladığı yüzde 25’lik indirim haberinin zaman zaman hükümet tarafından verildiği hali hazırda toplu ödemede zaten yüzde 25 indirim uygulandığı ortaya çıktı. Mart 2022’de verilen son indirim kampanyasında yüzde 22 indirim uygulanmıştı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 16:31
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde diye zaten var olan indirimi açıkladı. Peşin ve verebileceği kadar para verebilen herkese yüzde 25 indirim

Erdoğan müjde diye zaten var olan indirimi açıkladı. Peşin ve verebileceği kadar para verebilen herkese yüzde 25 indirim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ’den ev alan ve borcunu ödeyen vatandaşlara yönelik müjde olarak peşin ödemede yüzde 25 indirim kampanyası uygulanacağını açıkladı.

Kampanyanın ayrıntılarını, ABD dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

"TOKİ’den ev alan vatandaşlarımıza da bir müjde vermek istiyorum" diyen Erdoğan, ev veya işyeri geri ödemesi devam eden vatandaşlar için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyeri alıcıları faydalanabilecek.

Borcun tamamını kapatamayacak olanlar ise bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek.

MART AYINDA DA YÜZDE 22 İNDİRİM YAPILDI
Ancak aynı kampanya en son Mart 2022’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanmıştı. Mart ayında yapılan kampanyada yüzde 22 indirim uygulanmıştı.

 

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Selim korkmaz
22.09.2022 16:56
Bir kuruş vermem bu işte bir sıkıntı var devlette para yok anlaşılan  
 
Emekli
22.09.2022 16:54
Para bitmiş.Acil para lazım. Emeklilerin durumu da aynı  
 
fatih
22.09.2022 16:35
'para suyunu çekti hükümete acil para lazım' teorisinin uygulamaya geçilmiş ve vatandaşa geçirilmiş hali bu olsa gerek  
 
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