Bakan Murat Kurum tv100 canlı yayınında TOKİ'nin konut projesinin bilinmeyenlerini anlattı

TV100 canlı yayınında gazeteci Erdoğan Aktaş moderatörlüğünde tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel ve tv100 Ankara Haber Müdürü Bilgehan Atay'ın sorularını yanıtlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

TOKİ'nin sosyal konut projesiyle ilgili "Karı koca birlikte başvuru yaparsa ne olacak?" sorusuna Bakan Kurum, "Her ev hanesinden bir başvuru alınacağını söyledi. Hanenin geliri İstanbul'da 18 bin lirayı Anadolu'da 16 bin lirayı geçmemesi gerekiyor. Biz bunları çok ince eleyip sık dokuyacağız, hakkaniyetli ve adaletli davranacağız." dedi. Bakan Kurum, "Projelerimizi 2 yıl içerisinde bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA GÖNDERME...

Elazığ depreminde yaşananları hatırlatan Baka Kurum isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulundu. İmamoğlu, Elazığ depreminden sonraki ziyareti akabinde Erzurum'a kayak yapmaya gitmişti. Bakan Kurum, "Elazığ'da millet tatildeyken biz kimseye taminat göstermedik. Biz söz verdik ve sözümüzü tuttuk. Bu projenin teminatı 20 yıllık AK Parti iktidarıdır, Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

"EV FİYATLARI DÜŞMEYE BAŞLADI"

Sosyal konut projisinin kira ve konut fiyatlarını artırmayacağını tam tersi düşüreceğini belirten Bakan Kurum, "Piyasaya talep doğrultusunda bir arz sunuyorsunuz. Eyy vatandaşım gel bunlardan istifa et diyotsun. Ben vatandaşlarıma sahip çıkıyorum. Sektör buna ayak uydurmak zorunda. Orta gelire de proje açıklayacağız. Orta gelirin alabileceği şartları sağlamaya çalışacağı. Hazine Bakanlığı ile çalışıyoruz. Projeyi açıkladık, ev fiyatları düşmeye başladı." ifadelerini kullandı.

İLK DEFA AÇIKLADI

Projeyle ilgili bu bilgiyi ilk defa tv100'de açıkladını belirten Bakan Kurum, "Evi olmayan Kore ve Kıbrıs gazileri de projelere başvurabilecekler. Diğer şehit aileleri evi olsa da başvurabilecekler." dedi.

BİTMEYEN PROJELER...

2020'den önceki projelerin tamamlanmadığı, imzaların dahi atılmadığı konusunda gelen soruya cevap veren Bakan Kurum aynı sorunun Samsun'da da yaşandığını, bazen belediyelerin, Mimarlar Odası'nın başvurusu üzerine yürütmeyi durdurma kararı çıkınca gecikmeler yaşandığını 100 bin evden 95 binin tamamlandığını söyledi. Bakan Kurum, "Er yada geç konutlar teslim edildi, edilecek." Bakan Kurum Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu hatırlatarak, 'ben yaptım oldu' denilemeyeceğini söyledi.

Bakan Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:

"4 Eylül’de başvurularımız başladı. İlan edildiği günden itibaren 81 ilimizde, ilçelerimizde büyük bir heyecanla karşılandı. Proje kapsamıyla toplumun tüm kesimlerine hitap ediyor.

81 ilden gelen talepler, sorular, vatandaşlarımızın merakla beklediği bu proje konusunda güzel izlenimler alıyoruz. Başvuru sayıları 5 milyona yaklaştı.

Bu projenin %20’sini gençlere, %20’sini emekli vatandaşlarımıza ayırdık, %5’ini şehit, gazi ailelerimize %5’ini de engelli vatandaşlarımız için ayırdık. Milletimiz Cumhurbaşkanımıza güvenini başvuru sayısıyla net bir şekilde gösterdi.

Bu süreci hakkaniyetli yönetmek zorundayız. Başvuru şartlarımız belli her ev hanesinden 1 başvuru alabiliriz ve başvuru yapacak kişilerin gelirleri İstanbul’da 18 bin liranın Anadolu’da 16 bin liranın altında olması gerekiyor.

Biz bu projeyi açıkladığımız zaman maalesef muhalefet ne projeyi sahiplendi ne de projeye ‘Hayır’ dedi işte ‘Yapamazlar’, ‘Edemezler, parayı bulamazlar’ gibi birçok algı ve iftira üzerinden siyaset yapmaya devam ettiler.

Geçmişe dönüp baktığınızda bu 20 yıllık süreçte kazandığımız 15 seçimde AK Parti olarak milletimize ne söz verdiysek büyük bir çoğunluğunu tutmuşuz. Bu belki dünyada örneği görülmeyecek bir siyaset anlayışı.

Muhalefet projeyi sahiplenemedi. Ne yapacaklarını şaşırdı. 26 Ekim'de 5 bin konutun temelini atacağız. 10 şehirde ortak temel atacağız. Daha başvurusu bitmeden hızlıca inşaatları yürüteceğiz.

5 milyona yakın başvurunun bir milyon 714 bini gençlerimiz. Bu, gençlerin projeye olan güvenini gösteriyor.

Projemiz alternatifli 2280 lirayı ödeyemiyorsan arsaya başvurup 1100-1200 lira taksitle 10 yıl faizsiz. Vatandaşın kiraya verme hakkı var.

25 Ekim'de 17 ilde ilk temelleri atıyoruz. Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta 5 bin konutun temelini atıyoruz.

Bütün illerimize yazı yazdık ‘İlde, ilçende ihtiyaç neyse bize bu ihtiyacı bildir’ dedik. Valiliklere yazdık onlarda ilgililerle görüşmek suretiyle bize talepleri ilettiler. Bizde nüfus dağılımına göre adaletli şekilde sayıları belirledik ilçelere dağıttık.

Biz milletimizle hep kol kola yol yürüdük ve yürümeye devam edeceğiz. Siz 6’lı masa etrafında köşe kapmaca oynarken biz milletin derdiyle meşgulüz. 6’lı masa etrafında ikbal peşinde, gelecek kaygısıyla koşarken, biz vatandaşa proje üretiyoruz.

Gerçekten ev sahibi olamayan, umudu olan beklentisi olan vatandaşlarımızın ev sahibi olması. Gelir şartı koyduk ki bu vatandaşlarımız alsın. Alt gelir grubunu desteklemek zorundayız sosyal devlet budur. Dolayısıyla bizde bunu yapıyoruz.

Ben burada arzı artırıyorum talep karşısında, orta gelire de proje açıklayacağız dolayısıyla 600 bin içerisinde de orta gelirin alabileceği şartları sağlamaya çalışacağız. Biz bu projeyi açıkladık kiralar, konut fiyatları düştü, düşmeye de devam edecek.

Biz şehit, gazi ailelerimize %5 kontenjan ayırdık. Burada gelen talep üzerine Aile Bakanlığımızla görüştük. Evi olmayan Kore ve Kıbrıs gazilerimiz de bu projeye başvurabilecekler.

Seçimle ilgili bir kaygımız yok. İhtiyaçlar, talepler doğrultusunda ‘Yaparsa AK Parti yapar’ şeklinde bir sloganımız vardı emin olun bunu net bir şekilde biliyor. 2023’te milletimiz Cumhur İttifakı’na bu teveccühü yine gösterecek ve muhalefeti emekli edeceğiz.

250 sektörde ilk etapta 100 bin ikinci etapta ilave 200 bin yeni istihdam demek, 2 trilyon Lira ekonomik büyüklük demek ve bu manada bizim 250 bin konutumuzda mühendislerimiz, mimarlarımız çalışacak yeni mühendislerimiz çalışacak.

Bizim Samsun’da devam eden birçok projemiz var o projelerde biz vatandaşımıza oradan kontenjan ayırıyoruz dolayısıyla 95 bininin ihalesini yaptık. Bazen problemler oluyor sonuçta hukuk devleti burası kalan 4-5 bin konutumuzu da kısa zamanda bitireceğiz."