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TOKİ'den yemede yanında yat satışı. 365 arazi KDV'den muaf olarak satılacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'den yeme de yanında yat satışı. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 26 ildeki 365 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı. O arazilerin içinde Turizm tesis alanı bile var. Satışlar oh be dedirten cinsten çünkü KDV'den muaf olacak.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 12:46
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TOKİ 365 araziyi satışa çıkardı. O arazi satışlarından her nedense KDV alınmayacak. Tam yeme de yanında yat satışı

TOKİ'den yemede yanında yat satışı. 365 arazi KDV'den muaf olarak satılacak
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Aralarında turizm tesis alanları, akaryakıt istasyonu Sanayi alanların da var. İşte Toplu Konut İdaresi yeme de yanında yat satışına imza atıyor. Çünkü satılacak arazilerin satışı KDV'den muaf bir şekilde gerçekleştirilecek.

TOKİ'den alınan bilgiye göre, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, özel okul alanı, akaryakıt istasyonu, günübirlik tesis, oto galericiler sitesi, park ve dinlenme alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 36, 48 ve 60 ay vadeyle sahip olunabilecek.

Muhammen bedeli 4 milyar 721 milyon 272 bin 46 lira olan yaklaşık 1 milyon 501 bin 219 metrekare büyüklüğündeki Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van'da bulunan 365 arsa açık artırmayla satılacak.

AÇIK ARTIRMA İKİ OTURUMDA YAPILACAK

Açık artırma, 12 Ekim 2022 Çarşamba ve 13 Ekim Perşembe günleri saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde yapılacak.

Oturumlar, Ankara Çankaya Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile İzmir Bayraklı Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 

KDV'den muaf, yüzde 25 peşinat, 36, 48 ve 60 ay vadeAlıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat, 36, 48 ve 60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

12 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da yapılacak açık artırmada, Çanakkale, Eskişehir, Van, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Ankara, Afyonkarahisar, Balıkesir, Elazığ, Gaziantep, Tekirdağ, Uşak, Kayseri, Konya'da bulunan arsaların 13 Ekim 2022 Perşembe saat 10.30'daki açık artırmada ise Adana, İstanbul, Kocaeli, Şanlıurfa, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Kırıkkale, Manisa, Mersin ve Niğde'de bulunan arsaların satışı gerçekleştirilecek.

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yunus
27.09.2022 12:49
yandaşı yemlemeye devam  
 
Sevilay
27.09.2022 12:48
Sat sat sat. Nereye kadar?  
 
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