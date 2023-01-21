Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu: Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" etkinliğinde konuşma yaptı.

ANKA’nın haberine göre, Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“BİRİLERİ SADECE OY İSTEMEK İÇİN KAPINIZI ÇALAR AMA BİZİM SİZİNLE GEÇMİŞTEN GELEN YOL ARKADAŞLIĞIMIZ VAR”

“Birileri sadece oy istemek için kapınızı çalar ama bizim sizinle geçmişten gelen yol arkadaşlığımız var. Cumhuriyetimizin 100. yılında bir kez daha sizlerin yol arkadaşlığına, gönül dostluğuna talibim. Biz yüzyılın romanını birlikte yazalım onlar da bakıp, okuyup anlasınlar diyoruz. Bir kez daha yol arkadaşlığınıza talibim. Bu Haliç kokudan geçilmezdi. Burayı elhamdülillah biz temizledik. Haliç'ten Alibeyköy'deki taş ocaklarına bütün pisliği naklettik. Ama bizden sonra gelenler maalesef aynı temizliği devam ettirmedikleri gibi buraya ne yazık ki pislik akıttılar.

“NEFRET VE AYRIMCILIĞA UĞRAYAN HERKESE HAK ARAMA YOLUNU AÇTIK”

Bu topraklar binlerce yıldır farklı kültüre ve medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Ama hep bereketin sembolü olarak kalmıştır. Bin yıldır bu topraklarda üzerindeki her şeyi ortak zenginliğimizin tezahürleri görerek beraberce yaşadık. Geçmişte bu ülkenin her insanı gibi Roman kardeşlerimiz de bazı sıkıntılar yaşadı. Kimi zaman hak ve özgürlükten kimi zaman maddi imkanlardan adaletsizlikten kaynaklanan sorunları gidermek hamdolsun bize nasip oldu. Mevzuatımızdan tüm ayrımcı ifadeleri kaldırdık. Utanç verici ithamlarla dolu bir devri geride bıraktık. Nefret ve ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolunu açtık.

“İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'MIZ BÜNYESİNDE BİR ROMAN KOORDİNASYON MERKEZİ KURUYORUZ”

İçişleri Bakanlığı'mız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz. Bu kapsamda Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizde sizlerden bir koordinatör görev yapacak. Şu ana kadar 11 valiliğimizde bu koordinatörler göreve başladı. Diğer illerimizdeki görevlendirmeleri de süratle tamamlıyoruz. Ülkemizde önemli Roman sanatçılarımız bulunuyor. Mesela Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızda görev yapan Roman sanatçımız mevcuttur. Nice Roman sanatçılarımızın başarılarını keyifle, gururla takip ediyoruz. Salgın döneminde müzik susmasın diyerek 40 bine yakın müzisyenimize yakın verdiğimiz 280 milyon lira destekten en çok Roman müzisyenlerimiz yararlandı.

“ROMAN KADINLARIMIZIN ÜRETİM VE PAZARLAMA AMAÇLI KOOPERATİFLERE HİBE DESTEĞİ VERİYORUZ”

Şimdi de bir müze kuruyoruz. Kültür yolu festivallerimizde Roman müzik gruplarına özel yer veriyoruz. Kalkınma ajanslarımız aracılığıyla Roman kardeşlerimize yönelik sosyal gelişmeyi destekleme programı hazırlıyoruz. Kendi işini kurmak isteyen Roman kardeşlerimize KOSGEB vasıtasıyla eğitim ve finans imkanı sağlıyoruz. İŞKUR'un mesleki eğitim, girişimcilik kurslarıyla toplum yararına çalışma programında Romanlarımızın en yüksek düzeyde faydalanabilmesini temin ediyoruz. Roman kadınlarımızın üretim ve pazarlama amaçlı kooperatiflere hibe desteği veriyoruz.

“SİZLERİN ARASINDAN YENİ DEĞERLERİNİZİN YETİŞMESİNİ TEMİN EDECEK GÜZEL SANATLAR LİSESİNİ AÇIYORUZ”

Dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı'nın ismini yaşatacak, sizlerin arasından yeni değerlerinizin yetişmesini temin edecek güzel sanatlar lisesini açıyoruz. Romanlarımızın kurduğu spor kulüplerini destekliyor, altyapıyı genişletiyoruz. Yoğun olarak yaşadığınız yerlerde eğitimden sağlığa, istihdamdan kamu hizmetlerinden yararlanmaya her alanda projeler yürütüyoruz. Aile sosyal destek programlarımızdan en çok yararlananların başında Roman vatandaşlarımız geliyor. Sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği halinde hayata geçirdiğimiz bu projenin kapsamı ve etkinliğini 49 ilimizde faaliyette olan sosyal dayanışma merkezlerimizle arttırıyoruz.

“HEDEFİMİZ HER ROMANA BİR YUVA”

Sizlere yönelik özel bir sosyal konut kampanyası başlatıyoruz. Daha önce İstanbul, Yalova, Edirne ve Bursa'da 5 bin 133 konutu, park, bahçe ve spor alanlarıyla sizlere teslim etmiştik. Halen İzmir, Kocaeli, Çanakkale ve Keşan'da sizlere yönelik çeşitli safhalarda konut projeleri bulunuyor. Hedefimiz her Romana bir yuva. Sizlere uygun ödeme imkanlarıyla her kardeşimizi modern, huzurlu bir eve kavuşturmak istiyoruz. Önümüzdeki aylarda 12 ilimizde bu projeyi başlatmak için hazırlık yapıyoruz. Aynı şekilde halen oturduğu evini onarmak isteyenlerin de yanındayız. Bugüne kadar 6 bin 700 Roman kardeşimizin hanesini onararak veya yeni baştan yaparak kendilerine teslim ettik.

“BUGÜN DE ROMAN VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK 2020-2030 STRATEJİK BELGESİNİN İLK AŞAMA GENELGESİNİ İMZALADIM”

Yaşadığımız mahalleri güzelleştirmek için başka projelerimiz de var. İzmir'deki İkiçeşmelik'te evlerin cephe genişletme ve güzelleştirme çalışmaları devam ediyor. Önceki sene 8 Nisan tarihini ne yaptık? Romanlar Günü olarak ilan ettik ve ülke genelinde kutlama programları düzenlemesini sağlamıştık. Bugün de Roman vatandaşlarımıza yönelik 2020-2030 stratejik belgesinin ilk aşama genelgesini imzaladım. Türkiye Yüzyılı'na yürürken tüm bu hazırlıkları ve daha fazlasını sizlerin hizmetine sunacağız.”