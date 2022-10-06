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Erdoğan'ı Egemen Bağış karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.  Erdoğan, havalimanında kendisini karşılayanlar arasında yer alan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ile selamlaştı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 14:58
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a gitti. Erdoğan'ı Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış karşıladı

Erdoğan'ı Egemen Bağış karşıladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletler ile davet edilen 17 ülkenin katılacağı Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında yer almak üzere, Prag'a gitti.

Erdoğan'ın, Esenboğa Havalimanı'nda Cumurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Prag'a gitti.  Erdoğan, havalimanında kendisini karşılayanlar arasında yer alan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ile selamlaştı.

BÜYÜKELÇİ ATANMASI BÜYÜK TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

17/25 Aralık operasyonlarından adı geçen Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın Prag Büyükelçisi olarak atanması kamuoyundan büyük tepki görmüştü.

“BAKARA MAKARA”

Öte yandan ortaya çıkan Egemen Bağış’la gazeteci Metehan Demir arasında geçen ses kaydında Bağış’ın “Her cuma bir ayet sallıyorum, Bakara makara…” şeklindeki ifadesine büyük yankı uyandırmıştı.

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Adem erdogan
6.10.2022 15:57
RTE İslam dinini küçük düşüren rüşvet haram yiyenleri seviyor imam hatipede zorla girdiği ortada terk edip laik okulları tercih etmiş.  
 
Ben Tosunpaşa
6.10.2022 15:56
Bakara makaracı büyük elçi cumhur reisin karşısında bir ceketini bile iliklemedi  
 
kahraman
6.10.2022 15:52
egemen cb yi selamlarken kesin makara yapmıştır çünkü makaraya almak onun işi  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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