Erdoğan'ı Egemen Bağış karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletler ile davet edilen 17 ülkenin katılacağı Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında yer almak üzere, Prag'a gitti.

Erdoğan'ın, Esenboğa Havalimanı'nda Cumurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Prag'a gitti. Erdoğan, havalimanında kendisini karşılayanlar arasında yer alan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ile selamlaştı.

BÜYÜKELÇİ ATANMASI BÜYÜK TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

17/25 Aralık operasyonlarından adı geçen Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın Prag Büyükelçisi olarak atanması kamuoyundan büyük tepki görmüştü.

“BAKARA MAKARA”

Öte yandan ortaya çıkan Egemen Bağış’la gazeteci Metehan Demir arasında geçen ses kaydında Bağış’ın “Her cuma bir ayet sallıyorum, Bakara makara…” şeklindeki ifadesine büyük yankı uyandırmıştı.