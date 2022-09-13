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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül için suç duyurusunda bulunacaklar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen (TCK) "devlet güvenliğine karşı suçlar" kapsamında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 16:04
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 16:21
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için suç duyurusunda bulunacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül için suç duyurusunda bulunacaklar
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye- Yunanistan gerilimine değindi. Erdoğan’a “Sen egemenliği bize ait olan adaların işgaline göz yumacaksın ve ‘Bizi bağlamaz’ diyeceksin. Bak Erdoğan bu iş seni çok iyi bağlıyor” diye seslenen Özdağ, iktidarın adaları “kaya parçası” olarak gördüğünü kaydetti.

Özdağ, Yunanistan’ın 31 Aralık 2008 yılında Türk hava sahasını ihlal ettiğine ilişkin haberin Genelkurmay Başkanlığı’nın sitesinden “bir el tarafından kaldırıldığını” ileri sürerek, “Türk Genel Kurmay Başkanlığı hava sahası ihlali diye önce sitesinde duyuruyor sonra bir el müdahale ediyor ve bunu Genelkurmay’a kaldırtıyor. Peki, bu siteden haberi kaldırtan kim? O dönem tümgeneral olan Şirin Ünal. 3 dönem AKP milletvekili. Ödüllendirildi yani. Yunan işgalini Türk halkından gizlediği için 3 dönem AKP milletvekilliği ile ödüllendirildi” dedi.

Özdağ, geçmiş yıllarda adalarla ilgili iktidarı defalarca uyardığını belirterek şunları söyledi:

“AKP hükümetleri ve bu hükümetlerin başı Recep Tayyip Erdoğan, Ege’de egemenliğimiz altındaki adaların Yunanistan tarafından işgaline alenen sessiz kalmıştır. Bugün bu adalarda Yunan bayrağının dalgalanmasından Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlar birinci derecede sorumludur. ‘Bizi bağlamaz’ diyemezsiniz, sizi bağlıyor. İşgali siz mümkün kıldınız. Türk ordusunun görevini yapmasını ve işgali engellemesini siz durdurdunuz. Siyasi karar ile bu işgalleri gerçekleştirdiniz. 2002 yılından beri devam eden AKP hükümetlerinde vuku bulan bu işgaller karşısında önce Başbakan ve sonra da icra sorumluluğu olan Cumhurbaşkanı sıfatıyla Recep Tayyip Erdoğan birinci dereceden, tabi Abdullah Gül de hem cumhurbaşkanı hem dışişleri bakanı hem de başbakan olarak sorumludur, birlikte yargılanmalıdırlar.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAYA KARAR VERİLMİŞTİR”

Hukukçu arkadaşlarımız ile yaptığımız incelemede 20 yıllık AKP iktidarında egemenliğimiz altındaki adaların aleni işgaline sessizce göz yummak, Türk Ceza Kanunu’nun dördüncü bölümünde yer alan ‘Devletin güvenliğine karşı suçlar’ kapsamında değerlendiriliyor. Bu kapsamda Zafer Partisi olarak, adalarımızın sorumsuzca işgaline göz yummak, Türk Ceza Kanunu’nun 302’nci madde birinci fırkasına göre devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya, birliğini bozmaya, devletin egemenliği altındaki topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil olarak veya kısaca devletin birliğine ve ülke bütünlüğünü bozmak kapsamında değerlendirilerek, suç duyurusunda bulunmaya karar verilmiştir.

“MASALLAR SÖYLÜYOR”

Şimdi Erdoğan görüyoruz ki Türk halkına seçimlere yaklaşırken bir gelecek vaadi bulunabilecek durumda değil. Ekonomik düzelmeyi gerçekleştirebilecek durumda değil. 13 milyon sığınmacı ve kaçağın ülkesine dönmesini sağlayabilecek durumda değil… Tekrar dış tahrik üzerinden kamuoyunu manipüle etme çabaları içerisinde. ‘Bir gece ansızın gelebilirim masalları’ söylüyor.

Adaları verdin, sessiz kaldın. Bunun üstünü örttün. Seçim öncesi adaların birkaç tanesini alıp başarı hikâyesi yazmak istiyorsun. Onu da anlıyoruz. Ama bunu duyurup, düşmanı uyarıp, yeni Türk çocuklarının şehit olmasının önünü açma. Devlet yönetimi sorumluluk ister. 20 yıldan beri bu sorumluluğun zerresini kazanamadın.”(ANKA)
 

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Eylül buya,sarı üzüntümüz,yeşil umudumuz var🙏🙏
13.09.2022 16:42
Ben haber diye buna derim...umarım,dilerim,Gün doğmadan neler doğar insallah  
 
Magdur edebiyati yapacakalr diye susmak ege istilaya susmak gibidir
13.09.2022 16:38
Gec kalinmis ama hic yokken iyi dir arsivre girmesi icin onemli bir adim bide izmirlilere gavur dedikleri icin bir suc duyurusu yapilsa  
 
Mikado
13.09.2022 16:34
Zafer partisi lideri Ümit Özdağ her şeyi takip ediyor ve haberi var halkıda haberdar ediyor  
 
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