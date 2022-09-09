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Abdullah Gül İngiltere'de ortaya çıktı. Kraliçe hayatını kaybetti... 

İngiltere, Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle sarsılırken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İngiltere'de ortaya çıktı. 

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 09:09
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 10:14
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Kraliçenin öldüğü gün Abdullah Gül İngiltere'de ortaya çıktı

Abdullah Gül İngiltere'de ortaya çıktı. Kraliçe hayatını kaybetti... 
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Kraliçe Elizabeth'in ölümü dünyanın gündemine oturdu.

Kraliçenin öldüğü gün Abdullah Gül'ün İngiltere'de olması dikkat çekti.

Kraliçe Elizabeth, 96 yaşında hayata gözlerini yumarken ülke adeta yasa boğuldu.

Sağlık sorunları nedeniyle tıbbı gözetim altına alınan 96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yeni kral Elizabeth'in oğlu 74 yaşındaki Galler Prensi Charles oldu. Kraliçe’nin hayatını kaybettiği gün Abdullah Gül’ün İngiltere’den çıkması ise tartışmalara neden oldu. 

Abdullah Gül, İngiltere ve Kraliçe Elizabeth ile yakın ilişkileri nedeniyle sık sık eleştiriliyordu. 

İngiltere'de dün öğle saatlerinde aldığı haberle sarsıldı. Buckingham sarayından yapılan açıklamada, 96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth'in yoğun bakıma alındığı bildirildi. Doktorlarının Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumundan endişe duyduğu belirtilen açıklamada, Balmoral Kalesi'nde tıbbi gözetim altına alındığı söylenen daha sonrasında yoğun bakıma alındığı açıklandı. 

Buckingam Sarayı'ndan ölüm duyurusu paylaşıldı:

 

ABDULLAH GÜL, İNGİLTERE'DEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Kraliçe’nin öldüğü gün Abdullah Gül’ün İngiltere’de olduğunu ortaya çıkması ise tartışma yarattı. Gül geçmişte İngiltere ve Kraliçe ile yakın ilişkilerde bulunmuştu. 

Abdullah Gül Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Oxford Üniversitesi ile işbirliği içinde bilimsel araştırma, eğitim dahil geniş bir yelpazede faaliyet gösteren ‘Oxford Center for Islamic Studies’nin Yıllık Mütevelli Heyeti Toplantısına Oxford’da iştirak ettim” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

GÜL'ÜN KRALİÇE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, Kraliçe Elizabeth tarafından kraliyet töreniyle karşılanmıştı.

Cumhurbaşkanı Gül, Çankaya Köşkü’nde 2. Elizabeth onuruna verdiği yemekte de ilk kez smokin giymiş, papyon takmıştı. Gül, yine aynı gece Kraliçe'nin şerefine ilk kez kadeh kaldırmış, ama içindekini içmemişti.

İlki 2008 yılında İngiliz Kraliçesi’nin Türkiye ziyareti sırasında ve ikinci 9 Kasım 2010’da Londra’da Abdullah Gül’e İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth Chatham House ödülü olarak, İngiltere’ye önemli hizmetler yapmış, “adanmış kişilere” takılan “Knight Grand Cross of the Order of the Bath” (Ruhani Safiyet Derecesinin Şövalye Büyük Haç Nişanı) nişanını takmıştı. 

İskoçya’da halk Kraliçesi 2. Elizabeth’in hayatını kaybettiği Balmoral Kalesi’nin kapısına çiçekler bıraktı

KRALİÇE'NİN HAYATI

Elizabeth 6 Şubat 1952'de tahta çıktığında yedi ülkenin (Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Pakistan ve Seylan) kraliçesi oldu. Bir sonraki yıl gerçekleşen taç giyme töreninin televizyonda gösterilmesiyle bir ilk gerçekleştirildi. 

1956'dan 1992'ye kadar bölgelerin bağımsızlık kazanması ve bazı krallıkların cumhuriyet olmasıyla krallıkların sayısı değişti. Günümüzde, yukarıda sayılan ülkelerin ilk dördüne ek olarak Jamaika, Bahamalar, Grenada, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Belize, Antigua ve Barbuda ile Saint Kitts ve Nevis'in kraliçesidir. 

Dünyanın hüküm süren en yaşlı ve Britanya'nın en uzun ömürlü hükümdarı oldu. 9 Eylül 2015'te dedesinin babaannesi Kraliçe Victoria'nın saltanatını geride bırakarak Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve tarihte en uzun süre hüküm süren kraliçe oldu ve en uzun süre hüküm süren ikinci hükümdar oldu.

Elizabeth, Kral VI. George ve Kraliçe Elizabeth olacak olan York Dükü ve Düşesi'nin büyük kızı olarak Londra'da doğdu. Çocukluğu boyunca evde özel eğitim gördü. Babası, ağabeyi VIII. Edward'ın tahttan çekilmesiyle 1936'da kral oldu ve kendisi o tarihten itibaren olası vâris konumuna geldi. II. Dünya Savaşı sırasında orduda görev almaya başladı. 1947'de Edinburgh Dükü Philip ile evlendi ve Charles, Anne, Andrew ve Edward adlarını verdikleri dört çocukları oldu.

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Neyzen Tevfik
9.09.2022 10:28
İslam ülkelerinin etnik ve mezhepsel nasıl karıştırılacağının kitabını yazmış uygulayıcı olarak sinsice geride kalarak ABD öncülüğünde bugünde dünyayı kana bulayan hanedan mensubu için neden giderki  
 
ADALET
9.09.2022 10:27
bir tanesi gitti yahudilerden üstün cesaret madalyası aldı. ötekisi ingilizlerden nişan aldı. bunlar bu kardeşim..  
 
ANZAVUR
9.09.2022 10:26
kim ki mustafa kemale ve onun kurduğu cumhuriyete sinsice düşmandır. ona ingiliz ajana diyen bu cenahtır. esas ingiliz ajanı ve ingiliz işbirlikçisi ahada bu din tüccarlarıdır.  
 
TÜM YORUMLAR (23)
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