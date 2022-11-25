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Meral Akşener’e çiçek veren öğretmen sürüldü. Cumhuriyet tarihinde böyle partizanlık görülmedi

Meral Akşener’in Giresun’da ziyareti sırasında çiçek veren öğretmen Mustafa Dizdar sürüldü. Cumhuriyet tarihinde böyle partizanlık görülmedi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 10:52
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Cumhuriyet tarihinde böyle partizanlık görülmedi. Meral Akşener’e çiçek veren öğretmen Mustafa Dizdar sürüldü

Meral Akşener’e çiçek veren öğretmen sürüldü. Cumhuriyet tarihinde böyle partizanlık görülmedi
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Giresun’daki Piraziz Meslek Lisesi’nde muhasebe öğretmenliği yapan Mustafa Dizdar, geçen 20 Temmuz’da Bulancak ilçesini ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e çiçek verdi.   

"MAAŞI KESİLDİ, BAŞKA OKULA SÜRÜLDÜ"

21 yıllık öğretmen Mustafa Dizdar'ın bir arkadaşı, Akşener’e çiçek verdiği anları sosyal medyadan yayınladı. Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde muhasebe öğretmenliği yapan Dizdar hakkında siyasi faaliyetlere katıldığı gerekçesiyle soruşturma açtı.

Savunmasında siyasi faaliyette bulunmadığını, mitingde olmasının suç oluşturmadığını ve görüntülerin kendisinin paylaşmadığını söyleyen Dizdar'a değerlendirmede yükseleceği son kademede olduğu için kademe ilerleme cezası uygulanamadı.

Yerine maaşının yarısının kesilmesine ve eski okuluna 65 kilometre uzakta olan Güce ilçesindeki Güce Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne tayinine karar verildi.

Cezalara itiraz eden Dizdar, karşı dava açmaya hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığı’na da dilekçe yazarak cezanın kaldırılmasını istedi. Dizdar dilekçesinde “Bir olaya iki ceza verildi. Bu Anayasa’ya da aykırı” ifadelerini kullandı.

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Cemal
25.11.2022 11:51
Dilekçeyi görelim. Boş konuşmuşsun gibi geldi  
 
O MASA gelecek
25.11.2022 11:47
MİLLET, MİLLET olalı böyle zulüm görmedi.  
 
M.C
25.11.2022 11:42
Ogrencileri okullardan alip AKP yoneticilerinin mitinglerine goturmek siyasi faliyet ve suc degil, Sayin Aksenere cicek vermek suc oyle mi? Artik millet bu ayrimciliklardan bikti.  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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