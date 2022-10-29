Türk Müziğini güçlü sesi Ebru Yaşar, Cumhuriyet Bayramında Ata'sına koştu

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Anıtkabir’de Ata'nın huzuruna çıktı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yılında Anıtkabir’i ziyaret etti. Usta sanatçı Ebru Yaşar, Anıtkabir’deki Kurtuluş Savaşı müzesini de gezdi.
İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabri başında dua etti. Ebru Yaşar’ın Ankara’ya gelişinin tek sebebi büyük önderi ziyaret etmek değildi. Başkentlilerle de hasret giderdi.
Anıkabir ziyareti sonrası Ankaralı Hayranlarıyla buluştu
Yenimahalle Belediyesi Cumhuriyet Şenliği’ne ev sahipliği yaptı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar’ı Ankaralı hayranlarıyla buluşturdu.
7’den 70’e herkes oradaydı. Salon hınca hınç doldu. Sahnesi, başkentlileri mest etti.
Özbekistanlı dinleyicileri de vardı. Şarkılarını ezbere bildikleri Ebru yaşar’ı heyecanla beklediler. Usta sanatçı Ebru Yaşar, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.