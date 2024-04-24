Cüneyt Özdemir Patiswiss krizi hakkında konuştu. Çikolata soslu peri masalı sona mı eriyor?

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Cüneyt Özdemir Patiswiss krizi hakkında konuştu. Çikolata soslu peri masalı sona mı eriyor?
Usta gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında gerçekleştirdiği son yayınında bir anda ülke gündemine oturan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun tavrını Kurumsal İletişimciler Derneği Başkanı Murat Göllü ile mercek altına yatırdı.

Bu hafta içinde bir vatandaşın Linkedin adlı sosyal medya platformu üzerinden Migros'tan aldığı Patiswiss marka çikolatanın küflü çıkması üzerine yaptığı paylaşım gündem olmuştu. Aldığı çikolata küflü çıkan vatandaş, küflü çikolatanın fotoğrafını da ekleyerek yaptığı paylaşıma Patiswiss markasının kurucusu ve aynı zamanda da CEO’su olan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’yu da etiketlemişti.

Vatandaşın hakaret içermeyen mesajı sonrası adeta deliye dönen Tunaoğlu “Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev MİGROS ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki! Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim” ifadelerine yer verdiği bir mesajla karşılık verince bir anda gündem olmuştu.

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"AVUKATLARIYLA BİZİ İZLİYORDUR"

Konunun basit bir kriz yönetiminden daha çok olduğuna vurgu yapan Özdemir, beyaz yakalıların şuan da konuyu kriz tarafından gündem yaptıklarını belirttikten sonra konuşulacak asıl meselenin daha farklı olduğunu belirtti. İlk olarak Tunaoğlu'nun açıkladığı vergi hakkında açıklamalarda bulunan Özdemir "Bir şirketin 40.000, 50.000 lira vergi verdiği konuşuluyor. Nasıl oluyor değil mi? Bu vergi meselesinde devlet, sen asgari ücret alıyorsan tak anında, daha maaşını almadan vergiyi dayıyor sana, alıyor vergisini. Milyon dolarlık şirketlerin vergi levhalarına bakıyorsun 40.000 lira, 17.000 lira… Neredeyse bir işçinin daha çok vergi verdiğini görüyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

Tunaoğlu'nu yayına davet ettiğini de belirten Özdemir "Şuanda bizi izliyordur muhtemelen. Avukatlarıyla izliyordur" diye konuştu.

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"MİGROS İLK ŞUTLAYAN OLMUŞ MARKAYI, HELAL OLSUN"

Tunaoğlu'nun küflü çikolata paylaşımını yapan vatandaşa karşı sarf ettiği "Karşında senin dev MİGROS ve biz varız" sözlerini hatırlatan Özdemir, yayınına konuk ettiği Göllü'ye "İşte ben Migros dayım bilmem nedeyim derken Migros'un ve bütün marketlerin de markayı tamamen dışlaması, dışarıya atması online sitelerinden çıkartmalarını nasıl değerlendiriyorsun?" sorusunu, misafir yorumcu "Öncelikle marka adına ben çok üzülüyorum. Markalar kolay var edilmiyor. onlar böyle yıllarca insanlar tırnaklarıyla kazıyarak o markaları bir noktaya Getiriyorlar Ve ondan sonra bir krizle markaların bu noktalara gelmesi çok üzücü" diye cevaplandırdı.

Özdemir ise Göllü'nün yorumlarından sonra "Bakıyorsun ki dev Migros ilk şutlayan olmuş markayı. Helal olsun. Migros yönetimini de kutlarım" yorumunda bulundu.

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"CALL CENTER ÇALIŞANLARI BÖYLE BİR CEVAP VERMEZ"

Yıllarca çok önemli şirketlerde çalışan ve Kurumsal İletişimciler Derneği Başkanı olan Göllü, küflü çikolata paylaşımının Linkedin'de paylaşılmasının da aslında ilginç olduğunu, söz konusu platformun temelde profesyonellerin daha çok işle alakalı paylaşımlarını yaptığı bir mecra olarak kullandıklarının altını çizdi. Sözlerine "Normalde ne bekleriz? Bunu Twitter'da söylemesini ya da Instagram'da söylemesini ama müşteri gidiyor bunu Linkedin'e post ediyor. Müşterinin aslında şikayetine bakarsak çok öyle yaralayıcı bir şikayet de değil. Şirketi çok zor durumda bırakacak bir şikayet değil. Şirketin yapması gereken tek bir şey var. Zaten bir çikolata markası, mutluluk veriyor. Aslında mutlu bir şekilde müşteriden özür dilese, bir paket çikolata gönderse müşterinin gönlünü alsa olay bitecek" diye konuşan Göllü "Call Center'daki veya şikayet yönetimindeki bir arkadaşımız böyle bir cevabı vermez" diye devam etti.

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