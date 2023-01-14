Opel Crossland 2023 fiyat listesi belli oldu

Küresel çip krizi ve pandemi otomotiv pazarındaki dengeleri değiştirirken yeni yılla beraber zamlar üst üst geldi. Otomobil markaları yeni fiyat listelerini duyurmaya başladı.

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, Opel Crossland modelinin Ocak 2023 fiyat listesi de belli oldu.

ÖZELLİKLERİ

Opel Crossland; ülkemizde 1.2 Turbo ve 1.5 Turbo motor seçenekleriyle satışta. 1.2 Turbo; 130 HP güç ve 230 Nm tork üretebiliyor. Üç silindirli benzinli motorun yakıt tüketimiyse şehir içi 5,7 ve şehir dışı 4,1 olarak ölçülüyor. Aynı zamanda sürücüler dilerse benzinli ve manuel şanzıman arasından seçim yapabiliyorlar.

1.5 Turbo; 120 HP güç ve 300 Nm tork mevcut. Dört silindirli dizel motorun şehir içi 4,3 ve şehir dışı 3,6 litre yakıt tüketimi bulunuyor.

İŞTE FİYAT LSİTESİ