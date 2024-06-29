Dar gelirli vatandaşlar artık konut sahibi olacak: Yeni uygulama başlıyor

Türkiye'de konut edinme meselesi, hükümetin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen yeni bir inisiyatif, gelir düzeyi düşük ve orta seviyedeki ailelerin ev sahibi olma süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu bağlamda, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) Merkez Yürütme Kurulu, konuyla ilgili derinlemesine bir analiz içeren bir rapor hazırladı.

Rapor, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin liderliğinde, milletvekilleri ve yerel yöneticilerle yapılan istişareler sonucu şekillendi. Elde edilen bulgular, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların karşılaştığı engelleri ve bu engelleri aşmak için önerilen stratejileri ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, bu vatandaşların konut piyasasına erişimlerini kolaylaştıracak yenilikçi finansal yöntemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.

DAR VE ORTA GELİRLİ VATANDAŞLARA KONUT KREDİSİ

Türkiye'de konut piyasasını canlandırmak ve deprem riskine karşı dayanıklı evler inşa etmek amacıyla, 2024-2026 Orta Vadeli Program kapsamında yeni stratejiler belirlendi. Bu program, konut stokunun genişletilmesi ve afet sonrası barınma ihtiyacının karşılanmasını önceliklendirmekte.

Özellikle düşük ve orta gelirli ailelerin ev sahibi olma hayalleri, bankaların uyguladığı yüksek faiz oranları sebebiyle zorlaşmakta. Mevcut durumda, bir milyon Türk Lirası değerindeki konut kredisi için aylık ödemeler 32 bin Türk Lirasına ulaşabilmekte. Hazine ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), sektöre yönelik kapsamlı bir destek paketi üzerinde çalıştığı ve bu gelişmelerin yanı sıra konut sektörüne dair yeni projelerin duyurularının kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.