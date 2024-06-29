Yer: Balıkesir! Cami önünde kıyafetlerini çıkardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yer: Balıkesir! Cami önünde kıyafetlerini çıkardı

Edremit, Balıkesir'de bir caminin önünde garip davranışlar sergileyen ve kendine zarar verme eğilimi gösteren bir kadın, polis ekipleri tarafından durdurularak gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan bir olay, sabah erken saatlerde Turhanbey Mahallesi'ndeki Mahkeme Camii civarında toplumun dikkatini çekti. Genç bir kadın, E.T. (20), cami önünde anlaşılmaz ifadeler kullanarak ve düzensiz davranışlar sergileyerek endişe uyandırdı.

Durumun ilerlemesiyle birlikte, genç kadının giysilerini çıkartarak kendisine zarar vermeye başladığı gözlendi. Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, kadını güvenlik gerekçesiyle gözaltına aldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kadının bu davranışlarına neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.

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KIYAFETLERİNİ ÇIKARDI

Uyuşturucu aldığı veya psikolojik sorunları olduğu düşünülen bir kadın, çıplak halde kendisine zarar verirken görüldü. Olaya tanık olan mahalle sakinleri, derhal polisi arayarak durumu bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Kadın, kamu düzenini bozma suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve ilgili işlemler için polis merkezine götürüldü. Yetkililer, şüphelinin "halkın huzur ve sükununu bozma" gerekçesiyle işlem gördüğünü bildirdi.

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