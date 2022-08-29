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  • Sahnede gözüne lazer tutulan Demet Akalın küfürlü cevap verdi. Küfür ayıp bir şey ama bunda Demet haklı

Sahnede gözüne lazer tutulan Demet Akalın küfürlü cevap verdi. Küfür ayıp bir şey ama bunda Demet haklı

Şarkıcı Demet Akalın, Samsun'da verdiği konserde tatsız bir olay yaşadı. Kendisinin ve dansçılarının gözüne lazer tutulduğunu söyleyen Akalın "Hemen alın abi onu oradan. Programın içine sıçmaya hakkın yok" diyerek sahneden görevlilere seslendi.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 09:46
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 09:50
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Demet Akalın sahnede öfkelendi: Hemen alın onu buradan!

Sahnede gözüne lazer tutulan Demet Akalın küfürlü cevap verdi. Küfür ayıp bir şey ama bunda Demet haklı
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Şarkıcı Demet Akalın, Samsun Tekkeköy Belediyesi tarafından düzenlenen "30 Ağustos Zafer Bayramı Konserleri" kapsamında Samsunspor 19 Mayıs Stadyumu yanındaki etkinlik alanında konser verdi. 

Akalın, konser sırasında tatsız bir olayla karşılaştı. 

Demet Akalın, sahnede şarkı söylediği sırada kendisini dinlemeye gelen bir seyircisine sinirlendi.

Kendisinin ve dansçılarının gözüne lazer tutulduğunu söyleyen Akalın, sahneden görevlilere seslenerek "Hemen alın abi onu oradan. Programın içine sıçmaya hakkın yok" dedi.

Akalın, sahnede "Gözümüze gözümüze lazer tutan abi, hemen alın onu oradan. Programın içine sıçmaya hiç hakkın yok. Alın abi onu oradan. Kör edecek adam yani program başladığından beri dansçılara tutuyor, gözüme tutuyor" dedi. 

Demet Akalın görevlilerin müdahalesinin ardından şarkılarını söylemeye kaldığı yerden devam etti. 
 

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Okur
29.08.2022 10:49
O konserde detone sesleri, alt seviye konuşmaları dinleyenin aklına şaşarım da, belki gözün açılırdı kız demet :))) ₺₺₺ dan başka şeyler de görürdün )))  
 
Oğuzhan
29.08.2022 10:09
Hadi alın içeri hemen!  
 
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